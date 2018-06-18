В Японии произошло землетрясение магнитудой 6

В японской префектуре Осака зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Специалисты сообщают, что угроза возникновения цунами отсутствует.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 07:58 утра по местному времени, передает телерадиокомпания NHK. По некоторым сведениям, в результате землетрясения пришлось остановить движение скоростных поездов "синкансэн" на участке между населенными пунктами Осака и Окаяма.

В городе Киото местные жители ощутили землетрясение магнитудой 5, в столичном Токио - магнитудой 4.

В настоящее время данных о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.