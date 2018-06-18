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18.06.2018 15:57
Рубрика: Культура

В Италии пройдет фестиваль Юрия Башмета "Дорогами Просекко"

Текст: Нива Миракян (Рим)

С 21 по 24 июня в рамках программы "Русских сезонов" в Италии состоится Шестой Международный фестиваль "Дорогами Просекко", артистическим руководителем которого является Юрий Башмет.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Фестиваль Юрия Башмета в Проссекко считается одним из главных событий "Русских сезонов" в Италии. В этом году концерты фестиваля пройдут в городах Конельяно и Витторио Венето, расположенных на знаменитых холмах Просекко, претендующих на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В 2018 году в рамках фестиваля прозвучит целый ряд мировых премьер. В частности, на открытии будет исполнена мировая премьера концерта для флейты Ришара Гальяно, а в концерте 23 июня в Витторио Венето прозвучит мировая премьера вариаций на тему Паганини Кузьмы Бодрова для пяти скрипачей и струнного оркестра.

Среди солистов, которые примут участие в шестом фестивале, значатся замечательные российские и итальянские музыканты и коллективы: вокальный ансамбль Città di Conegliano под руководством Лауры Фаббро, флейтист Массимо Мерчелли, скрипачка Валерия Абрамова, камерный оркестр "Солисты Венеции" под руководством Клаудио Шимоне, трубач Сергей Накаряков и многие-многие другие.

Фото: depositphotos.com
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Концерт в Витторио Венето будет посвящен в этом году престижному Национальному конкурсу скрипки. Пять скрипачей - Марко Форначари, Массимо Марин, Габриэле Пьеранунзи, Джулио Плотино и Лаура Бортолотто - будут чередоваться в исполнении "Пяти отражений на тему 24 каприса Паганини", заказанных фестивалем композитору Кузьме Бодрову.

На закрытии фестиваля 24 июня с Камерным ансамблем "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета будет выступать всемирно известный трубач Сергей Накаряков, который исполнит концерты Й. Гайдна и Й. Гуммеля.

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