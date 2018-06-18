В Москве стартовал бронепробег Союзного государства "Дорога Мужества"

На Поклонной горе в Москве 16 июня советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Вадим Сенюта принял участие в церемонии, посвященной старту второго ежегодного международного бронепробега Союзного государства "Дорога Мужества", приуроченного к 77 годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Посольства.

Участники акции преодолеют более 2 тысяч км и посетят 10 городов России и Беларуси. В пробеге также участвуют представители Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана. Путь совпадает с местами обороны советских войск в 1941 году.

Участников "Дороги мужества" встретили 18 июня в Орше, сообщает БЕЛТА. В составе пробега 15 единиц бронетехники - как старые образцы (есть модель, выпускавшаяся в 1930-х годах), так и инновационные модели военной техники.

Утром 19 июня участники выдвинутся в Минск. 22 июня они планируют приехать в Брест.