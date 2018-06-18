В Париже остановили движение поездов из-за рождения ребенка у пассажирки

Движение поездов между станциями "Этуаль" и "Насьон" в Париже было остановлено сегодня утром из-за рождения ребенка у одной из пассажирок. Об этом сообщили в руководстве компании RAPT, управляющей сетью скоростного общественного транспорта французской столицы.

"После неожиданного рождения ребенка в поезде на станции "Обер", движение было прервано между станциями "Этуаль" и "Насьон", - говорится на странице компании в социальной сети Twitter.

Сотрудники RAPT убедились, что с молодой матерью и сыном все в порядке и доставили ее в ближайшую больницу.

Появившемуся в столь необычных условиях ребенку компания предлагает бесплатный проезд на скоростном общественном транспорте Парижа до тех пор, пока ему не исполнится 25 лет.