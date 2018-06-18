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В России отключен доступ к популярной игре

18.06.2018,  
15:22
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Российские геймеры пожаловались на недоступность интернет-сервиса Battle.net, принадлежащего компании Blizzard. С его помощью пользователи могут играть в популярные онлайн-игры, такие как Diablo, World of Warcraft, StarCraft и другие.

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По словам любителей игр, сервис доступен в России только при подключении через VPN-соединение. Если не использовать туннель, то получить доступ к Battle.net невозможно.

Информацию о наличии проблем в Blizzard признали еще в минувшее воскресеньше, 17 июня.

Днем в понедельник, 18 июня, компания заявила, что "причина проблемы лежит за пределами ее системы".

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