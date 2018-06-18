В России отключен доступ к популярной игре

Российские геймеры пожаловались на недоступность интернет-сервиса Battle.net, принадлежащего компании Blizzard. С его помощью пользователи могут играть в популярные онлайн-игры, такие как Diablo, World of Warcraft, StarCraft и другие.
По словам любителей игр, сервис доступен в России только при подключении через VPN-соединение. Если не использовать туннель, то получить доступ к Battle.net невозможно.
Информацию о наличии проблем в Blizzard признали еще в минувшее воскресеньше, 17 июня.
Игроки могут встретить затруднения с соединением. Мы ищем возможные причины и решения. #BlizzCS— Blizzard CS EU RU (@BlizzardCSEU_RU) 17 июня 2018 г.
Днем в понедельник, 18 июня, компания заявила, что "причина проблемы лежит за пределами ее системы".
Нам искренне жаль, что наши игроки испытывают неудобства с подключением к нашим сервисам.— Blizzard CS EU RU (@BlizzardCSEU_RU) 18 июня 2018 г.
Мы установили, что причина проблемы лежит за пределами нашей системы, тем не менее, мы активно работаем с провайдерами для исправления ситуации. #BlizzCS