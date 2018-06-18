В России отключен доступ к популярной игре

Российские геймеры пожаловались на недоступность интернет-сервиса Battle.net, принадлежащего компании Blizzard. С его помощью пользователи могут играть в популярные онлайн-игры, такие как Diablo, World of Warcraft, StarCraft и другие.

По словам любителей игр, сервис доступен в России только при подключении через VPN-соединение. Если не использовать туннель, то получить доступ к Battle.net невозможно.

Информацию о наличии проблем в Blizzard признали еще в минувшее воскресеньше, 17 июня.

Игроки могут встретить затруднения с соединением. Мы ищем возможные причины и решения. #BlizzCS — Blizzard CS EU RU (@BlizzardCSEU_RU) 17 июня 2018 г.

Днем в понедельник, 18 июня, компания заявила, что "причина проблемы лежит за пределами ее системы".