В России появится агрегатор проверенных ювелирных магазинов

При покупке ювелирного украшения можно будет оформить заказ в проверенном магазине. Сделать это станет возможно через агрегатор, который создаст Гильдия ювелиров России. Туда попадут только те продавцы, которые состоят в гильдии и таким образом доказали, что не работают в "серой" зоне рынка.

"Пока что мы на стадии рассмотрения предложений о сотрудничестве. Это масштабный проект, и партнеры для его реализации будут подбираться с особой тщательностью. Но очевидно, что сегодня необходимость в таком агрегаторе остра как никогда", - приводятся слова гендиректора Гильдии ювелиров Эдуарда Уткина в сообщении ассоциации.

Все члены гильдии подпишут в обязательном порядке декларацию о добросовестном ведении бизнеса. Там рассчитывают, что это позволит серьезным, хорошо зарекомендовавшим себя компаниям дистанцироваться от небольших онлайн-магазинов, которые идут на уловки и обманывают потребителей. Когда агрегатор станет доступен, пока неизвестно.

В прошлом году продажи ювелирных изделий через интернет выросли в три раза, при том что в целом продажи драгоценностей показали рост лишь на четыре процента, сообщала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).