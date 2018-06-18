В России создан отечественный препарат для "уколов красоты"

Первый отечественный имплантат для внутридермального введения ("уколов красоты") прошел государственную регистрацию.

Филлер для применения в косметологии разрабатывался в течение трех лет в рамках государственной политики импортозамещения. Сейчас же в эстетической медицине для коррекции возрастных изменений кожи применяются исключительно импортные дермальные наполнители.

Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге, оригинальная рецептура продукта была разработана научно-исследовательской компанией - резидентом инновационного фонда "Сколково". В качестве стабилизатора структуры было использовано уникальное германий-органическое соединение, созданное по инновационной технологии, запатентованной в России, США, Европе, Канаде, Японии, Китае, Южной Корее и Австралии. Результаты проведенных исследований подтверждают, что отечественный филлер по своим свойствам возвращать коже упругость и эластичность, свойственную молодости, ничуть не уступает импортным аналогам.

Первая серийная партия препарата появится на рынке в конце августа. Производители обещают, что цена будет ниже, чем у импортных филлеров. "Мы уверены, что российские врачи-косметологи и их пациенты по достоинству оценят этот инновационный продукт, который займет свое место на рынке. В ближайших планах нашей группы компаний вывод на российский рынок еще нескольких инновационных косметических и медицинских препаратов, не имеющих мировых аналогов", - отметила президент компании-производителя Светлана Матело.