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В Сеть утек главный секрет следующего смартфона Samsung

18.06.2018,  
17:09
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Инсайдеры опубликовали в Сети сведения о смартфоне Samsung следующего поколения - Galaxy Note9. Он может быть представлен уже в августе этого года.

По данным источников, связанных с поставщиками компонентов для нового гаджета, объем постоянной памяти в Samsung Galaxy Note9 может составить 512 гигабайт. Сейчас максимальная емкость внутреннего накопителя в смартфонах южнокорейского производителя составляет 256 гигабайт.

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В настоящее время на рынке отсутствуют смартфоны с 512 гигабайтами постоянной памяти - такой объем хранилища встречается лишь в нескольких моделях планшетов, включая Apple iPad Pro.

Помимо увеличенного объема хранилища, Galaxy Note9 может получить обновленную камеру и аккумулятор на 4000 мАч.

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Фото: depositphotos.com
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