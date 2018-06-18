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Рубрика: В мире

В Верховной раде заявили о надвигающейся катастрофе

Европейские страны "под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины". С таким заявлением выступил депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа, - приводит РИА Новости слова парламентария. - Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 млн (долларов) МВФ, сейчас нам сказали, что млрд (евро) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка".

Российский экспорт на Украину вырос почти на треть

Депутат пояснил, что Европа дает Украине "с барского плеча" миллиард евро, который Киев тут же вернет в качестве процентов международным организациям. "А за это мы должны лишиться Карпат, - посетовал Рабинович. - Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет".

По словам парламентария, выдаваемый украинцам кредитный транш является "преступным". Он напомнил, что до конца года стране предстоит выплатить 12,5 млрд долларов, в 2019-м - 12,1 млрд, а до конца 2020-го - еще 10,2 млдр. Всего Украина будет вынуждена заплатить 117 млрд долларов долгов.

"Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека", - сказал политик.

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