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Рубрика: Экономика

Подложная квартира

Верховный суд проанализировал сомнительную жилищную сделку
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)
Проверять судебное решение о попытке вернуть деньги за купленное жилье пришлось судьям Верховного суда РФ. Ситуация оказалась стандартной, подобные аферы встречаются часто. Нездоровый и пьющий человек дал доверенность некой гражданке на продажу своей квартиры. Итог оказался закономерен - жилье продано, деньги прежнему собственнику не отдали, а у квартиры появился новый хозяин. Точнее - хозяйка. Но афера вскрылась быстро, и сделку суд признал незаконной. Покупательница, у которой забрали жилье, пошла в суд в надежде вернуть себе хотя бы потраченные деньги.
Фото: Сергей Михеев / РГ Верховный суд еще раз напомнил: сделки с проблемными продавцами жилья, как правило, кончаются потерей денег. Фото: Сергей Михеев / РГ
Верховный суд еще раз напомнил: сделки с проблемными продавцами жилья, как правило, кончаются потерей денег. Фото: Сергей Михеев / РГ

Дело было в Саратове. Там в квартире проживал гражданин, который еще в 2013 году дал доверенность некой даме. Она должна была его жилье продать, и купить гражданину домик с участком. Фантастически быстро, в прямом смысле на следующий день после получения доверенности, дама квартиру продала. Покупательница передала за жилье миллион рублей, и, судя по договору, доверительница их получила. А через девять месяцев Саратовский областной суд признал доверенность, по которой продали жилье, и договор купли-продажи, недействительными. Суд исходил из того, что хозяин квартиры на момент выдачи доверенности не понимал, что делает, из-за пристрастия к алкоголю. Вопрос о возврате денег областной суд не рассматривал.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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Еще через несколько месяцев хозяин проданной и возвращенной квартиры умер. Его родственница стала наследницей. Покупательница же, оставшись без денег и квартиры, отнесла в суд иск к новой собственнице, потребовав деньги обратно. Она сослалась на расписку, что прежний хозяин получил все деньги сполна. А раз родственница стала наследницей, она должна отвечать по долгам наследодателя.

С дамы, продававшей квартиру, истица попросила 40 тысяч рублей, уплаченные за совершение сделки. Саратовский райсуд с истицей согласился частично - обязал 40 тысяч покупательнице вернуть с процентами. А взыскивать с наследницы миллион - отказался. По мнению райсуда, нет доказательств, что умерший получил хоть что то из денег от проданной квартиры. Суд обратил внимание, что еще три года назад коллеги из облсуда признали сделку недействительной, так как пьющий человек не понимал, что подписывает, и денег он не получил.

Обиженная истица обратилась в Верховный суд. Но и там не нашла понимания. Верховный суд напомнил гражданке о 177 статье Гражданского кодекса, в которой говорится, какая сделка считается недействительной. Местные суды еще в 2013 году пришли к выводу, что, подписывая договор купли-продажи, собственник жилья не понимал, что творил. А главное - денег от продажи жилья он не получил. Это было важное решение, подчеркнул Верховный суд, потому как оно не пересматривается вторично и не оспаривается, так как в нем участвуют одни и те же граждане, что и несколько лет назад. Это сказано в Гражданском процессуальном кодексе.

По мнению суда, нет доказательств, что умерший хозяин получил хоть что-то из денег от проданной квартиры

Саратовские суды пришли к выводу, что расписка от 2013 года, где сказано, что деньги за проданное жилье собственник получил, - простая бумажка. Она в действительности, подчеркнули судьи, не подтверждает, что хозяин получил от доверительницы деньги за свое жилье.

По мнению Верховного суда, их саратовские коллеги дали правильную оценку всем доказательствам в деле и пришли к выводу, что хозяин жилплощади никаких денег за нее не получал.

Доводы же пострадавшей покупательницы, сказали судьи Верховного суда, сводятся к утверждению, что продавец во время сделки имел проблемы с психикой, поэтому ему доверять нельзя.

Заявительнице в Верховном суде посоветовали вот что - обратиться в суд с исковым заявлением к "лицу, которому были переданы денежные средства в момент заключения договора". Если у пострадавшей на это есть "достаточные основания".

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