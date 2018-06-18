Витсель и Де Брейне вошли в стартовый состав Бельгии на матч с Панамой

На российских стадионах продолжается первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Турнир в группе G начнут сборные Бельгии и Панамы, и уже известны стартовые составы команд на эту игру.

У бельгийцев с первых минут начнут поединок главные звезды команды, в том числе Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку. Также в стартовый состав попал бывший полузащитник петербургского "Зенита" Аксель Витсель. Сборная Бельгии начнет игру в следующем сочетании:

Тибо Куртуа, Томас Менье, Ян Вертонген, Анга Дедрик Боята, Тоби Алдервейрелд, Янник Карраско, Кевин Де Брейне, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс.

Скамейка запасных бельгийцев выглядит также весьма внушительно по именам. На замену могут выйти:

Симон Миньоле, Коэн Кастельс, Венсан Компании, Маруан Феллайни, Торган Азар, Юри Тилеманс, Андан Янузай, Мусса Дембеле, Насер Шадли, Леандер Дендонкер, Миши Батшуайи.

Сборная Панамы вовсе не так именита, как их предстоящие соперники. Впервые за всю историю мировых первенств панамцы квалифицировались в финальную стадию главного футбольного турнира. И хотя они считаются аутсайдерами ЧМ-2018, они постараются показать свои лучшие стороны. И вот в каком составе они дебютируют на соревнованиях:

Хайме Пенедо, Мичаэль Мурильо, Эрик Дэвис, Роман Торрес, Фидель Эскобар, Габриэль Гомес, Эдгар Барсенас, Анибал Годой, Армандо Купер, Хосе Родригес, Блас Перес.

Едва ли эти имена что-то скажут большинству любителей футбола. Тем не менее, возможно, после ЧМ-2018 их будут знать лучше, как и тех, кто на конкретный предстоящий матч останется в запасе:

Жозе де Жезус Кальдерон, Алекс Родригес, Харольд Каммингс, Адольфо Мачадо, Луис Овалье, Фелипе Балой, Рикардо Авила, Валентин Пиментель, Габриэль Торрес, Исмаэль Диас, Абдель Арройо, Луис Техада.

Матч между сборными Бельгии и Панамы состоится сегодня в Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.