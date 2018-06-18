Бельгия - Панама. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Команды группы G вступят в борьбу на чемпионате мира 18 июня. Первыми сыграют Бельгия и Панама. Матч пройдет на сочинском стадионе "Фишт".

Для Панамы это первое мировое первенство. 11 октября 2017 года Панама обыграла Коста-Рику и напрямую пробилась в финальную стадию, обойдя Гондурас и США. Борьба получилось настолько острой, что американцы не попали даже в стыковые матчи, заняв пятое место в группе из шести участников. В самой Панаме этот день был объявлен национальным праздником.

Основные достижения дебютанта - два вторых и одно третье место на кубке КОНКАКАФ - футбольной конфедерации Северной и Центральной Америки.

Бельгийцы куда более опытные и обладают роскошным составом. Не зря они считаются скрытыми фаворитами. Выбор игроков у Роберто Мартинеса настолько велик, что он отцепил от ЧМ Раджу Наингголана, одного из лидеров "Ромы".

Нынешнее бельгийское поколение - лучшее за многи годы. После слабых 2000-х, бельгийцы дошли до 1/4 финала чемпионата мира 2014 года и до 1/4 финала Евро-2016. В России они нацелены как минимум на повторение подобного результата.

В группе G также играют команды Туниса и Англии. Европейцы считаются фаворитами в борьбе за места в плей-офф, хотя англичане не вышли из группы 4 года назад. Есть шанс, что и сейчас провалятся.

Игра Бельгия - Панама начнется в 18:00 по Москве, смотрите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!