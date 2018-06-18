Владимир Путин назначил послов РФ на Кубе, в Перу и в Португалии

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении послов РФ в Португалии, на Кубе и в Перу. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Чрезвычайным и полномочным послом России в Португальской Республике назначен Михаил Камынин, который ранее занимал пост посла РФ в Республике Куба и Содружестве Багамских островов.

При этом послом РФ в Республике Куба стал Андрей Гуськов, занимавший ранее пост посла России в Перу, на который теперь назначен Игорь Романченко.