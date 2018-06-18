Володин и Андрейченко возложили цветы к вечному огню в Бресте

Перед стартом 54-ой сессии Парламентского собрания Союза России и Беларуси участники заседания посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и возложили цветы к Вечному огню.

В преддверии Дня памяти и скорби 22 июня парламентарии обеих стран решили поклониться дедам и прадедам, многие из которых погибли, защищая родину. "Благодаря подвигу тех, кто остался лежать в этой земле, мы сегодня можем жить, строить планы, растить детей", - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Посещение Брестской крепости еще раз напомнило парламентариям, как хрупок мир, и как важно беречь добрососедские отношения, отметил он. Ведь на территории мемориала похоронены представители разных народов, населявших СССР. Глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, в свою очередь, назвал символичным начало 54-й сессии Парламентского собрания с посещения Брестской крепости.

"Благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли в той войне, и очень символично, что сегодня мы вместе", - уверен он.

На территории музея парламентарии встретились с членами Молодежного парламента, который был сформирован при Парламентском собрании накануне. Володин и Андрейченко призвали молодежь помочь парламентариям в формулировании вопросов, непосредственно ее касающихся. Это, в частности, решение проблем в сфере занятости, досуга, развитие волонтерского движения, перечислил белорусский парламентарий. А спикер ГД не исключил, что Молодежный парламент может стать трамплином для тех, кто хочет в перспективе пойти в большую политику.