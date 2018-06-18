Видеосервис YouTube официально объявил о запуске в России стримингового музыкального сервиса Music и подписки Premium.

YouTube Music представляет собой музыкальный каталог с системой рекомендаций в зависимости от пользовательских предпочтений, плейлистами и поддержкой умного поиска (можно ввести запрос "рэп с флейтой" и система выведет все подходящие треки). Кроме того, там же будут доступны топ-листы видеоклипов. Композиции можно скачивать в офлайн и слушать в фоновом режиме - для этого понадобится оформить подписку.

Оформив подписку стоимостью 199 рублей в месяц (249 рублей - при оплате через App Store), пользователи смогут прослушивать музыку в фоновом режиме, скачивать контент в память мобильного устройства, а также будут избавлены от рекламы.

Предусмотрена семейная подписка - 299 или 379 рублей в месяц в зависимости от способа оплаты. В эту сумму входит доступ к премиум-функциям YouTube Music, а также возможность смотреть фильмы, сериалы и телешоу.

Тем, кто интересуется только музыкой, предлагается подписка Music Premuim - без кино и сериалов. Такая подписка будет обходиться в 169 рублей в месяц (269 рублей в месяц нужно будет заплатить за семейную). Подписчики Google Play Music получат доступ к YouTube Music Premium автоматически, сообщается в блоге компании.