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Платный YouTube заработал в России, названы цены

18.06.2018,  
21:35
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Видеосервис YouTube официально объявил о запуске в России стримингового музыкального сервиса Music и подписки Premium.

YouTube Music представляет собой музыкальный каталог с системой рекомендаций в зависимости от пользовательских предпочтений, плейлистами и поддержкой умного поиска (можно ввести запрос "рэп с флейтой" и система выведет все подходящие треки). Кроме того, там же будут доступны топ-листы видеоклипов. Композиции можно скачивать в офлайн и слушать в фоновом режиме - для этого понадобится оформить подписку.

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Оформив подписку стоимостью 199 рублей в месяц (249 рублей - при оплате через App Store), пользователи смогут прослушивать музыку в фоновом режиме, скачивать контент в память мобильного устройства, а также будут избавлены от рекламы.

Предусмотрена семейная подписка - 299 или 379 рублей в месяц в зависимости от способа оплаты. В эту сумму входит доступ к премиум-функциям YouTube Music, а также возможность смотреть фильмы, сериалы и телешоу.

Тем, кто интересуется только музыкой, предлагается подписка Music Premuim - без кино и сериалов. Такая подписка будет обходиться в 169 рублей в месяц (269 рублей в месяц нужно будет заплатить за семейную). Подписчики Google Play Music получат доступ к YouTube Music Premium автоматически, сообщается в блоге компании.

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