Задержан водитель фургона, наехавшего на пешеходов в Ландграфе

Полиция Нидерландов задержала водителя белого фургона, врезавшегося в понедельник в группу пешеходов неподалеку от места проведения музыкального фестиваля PinkPop в городе Ландграф и скрывшегося с места преступления.

Как проинформировали в полиции, автомобиль, связанный с инцидентом, был обнаружен утром на улице Менсхеггер, а подозреваемый задержан. К его поиску были подключены вертолеты, помощь также оказали бельгийские и немецкие стражи порядка, сообщает газета Het Nieuwsblad.

Наезд произошел около 4 часов по местному времени. Один человек погиб, трое серьезно пострадали. При помощи вертолетов они были доставлены в больницы городов Херлен и Маастрихт. Организаторы фестиваля и власти города выражают соболезнования и слова поддержки семьям пострадавших.

Следователи пока не установили, был ли наезд несчастным случаем или спланированной атакой.

Международный музыкальный фестиваль PinkPop проводится в Ландграфе ежегодно. В этом году он проходил с 15 по 17 июня.