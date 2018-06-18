Зависимость от видеоигр включена в перечень болезней

Игровая зависимость включена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) перечень болезней и расстройств. Одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11), куда вошли более 55 тысяч болезней, впервые опубликовано в электронном виде, сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, документ был в разработке около 10 лет. В нем впервые представлена глава о традиционной медицине, а видео- и цифровая игромания включена в список расстройств, связанных с зависимостью.

Авторы документа назвали "игровым расстройством" модель поведения человека при игре в цифровые или видео игры, когда игре со временем отводится больший приоритет и предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями. При этом такой тип расстройств эксперты ВОЗ предлагают диагностировать лишь в случае, когда описанная модель поведения человека приводит к нарушениям в личной, семейной и социальной областях и притом наблюдается в течение года.

Отмечается, что в ряде стран уже разработаны программы лечения людей с игровой зависимостью.

Новая классификация болезней будет представлена на утверждение ассамблеи в мае следующего года. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года.