Землетрясение в Японии унесло жизни трех человек

Три человека погибли во время сильного землетрясения в японской префектуре Осака. Среди жертв стихии девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки.

Также скончались двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиедогава, передает РИА Новости. Еще 37 человек получали ранения.

Напомним, в японской префектуре Осака были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Угроза возникновения цунами отсутствует. Власти страны открыли чрезвычайный штаб реагирования на последствия землетрясения.