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Рубрика: В мире

Землетрясение в Японии вызвало перебои в работе транспорта

Землетрясение на западе Японии вызвало перебои в работе транспорта. Остановлено железнодорожное передвижение, в том числе скоростные поезда "Синканксэн". Полностью прекращено движение метро в городе Осака с населением 2,6 миллиона человек.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6

Также отменены авиарейсы в аэропорту "Осака". Ведется проверка состояния взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС.

Напомним, в японской префектуре Осака были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Угроза возникновения цунами отсутствует.

Власти Японии открыли чрезвычайный штаб реагирования на последствия землетрясения. Пожар возник в небольшом старом доме в северной части Осаки. В префектурах Осака и Хего без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

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