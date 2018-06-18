Жара в России приблизится к 40 градусам

Новости

Землетрясение в Японии унесло жизни трех человек 05:41
Правящая партия Южной Кореи 25 июня выберет новое руководство 05:25
Стрельба в Нью-Джерси произошла из-за криминальных разборок 04:57
Ярошенко переведен в тюрьму в штате Коннектикут 04:53
Ребенка из Хабаровского края укусил энцефалитный клещ 04:50
Трамп возмутился утечками из ФБР в СМИ 04:37
В Верховной раде заявили о надвигающейся катастрофе 04:25
Землетрясение в Японии вызвало перебои в работе транспорта 03:38
Семь полицейских пострадали в результате беспорядков в Македонии 03:07
Пентагон: Коалиция не наносила удары по сирийской армиии 02:57
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6 02:25
Иван Дуке стал победителем президентских выборов в Колумбии 02:21
В Бельгии 20 велосипедистов пострадали при столкновении с машиной 02:21
СМИ: Западная коалиция нанесла авиаудар по сирийской армии 01:59
Филиппе Коутиньо: В матче со Швейцарией были позитивные моменты 01:44
Неймар: Чувствую себя хорошо 01:29
Пушков: Новый срок Меркель может оказаться еще сложнее 00:46
В США иммигранты разбились при попытке скрыться на машине от властей 00:21
Бельгия - Панама. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:10
Швеция - Южная Корея. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
В Мексике после гола Лосано зафиксировали землетрясение 17.06.2018
Пожар произошел в кафе и магазине в ТиНАО‍ 17.06.2018
Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Швейцария 17.06.2018
Слуцкий подарил билеты на матч ЧМ экс-игроку сборной России 17.06.2018
Дмитрий Сычев решил продолжить профессиональную карьеру 17.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
18.06.2018 05:30
Рубрика: Общество

Жара в России приблизится к 40 градусам

Текст: Ольга Игнатова
В большинстве областей европейской территории России погоду по-прежнему будет определять северный антициклон. Несмотря на то, что он пришел из арктических широт, он несет с собой потепление, рассказала "Российский газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В начале недели тепло стоит ожидать жителям северных, северо-западных, центральных регионов и Поволжья.

В центре в большинстве областей будет без осадков. Преобладающий фон дневной температуры - 22-28 градусов тепла. В Приволжском округе на севере - 20-25 градусов, а на юге, например, в Саратовской области, - 27-32 градуса. Лишь в Оренбургской области может пройти кратковременный дождь.

В Москве и области неделя начнется с довольно жаркой погоды: в понедельник - 25-27 тепла, без осадков, во вторник - 22-27, местами кратковременный дождь, в среду небольшое понижение до 24 градусов, кратковременный дождь. 21 июня - 21-26 тепла, 22 июня - 23-28 градусов. И в следующие выходные тоже тепло - 20-25 градусов и небольшой дождь. Ветер слабый.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Синоптики дали прогноз погоды на июль

На северо-западе примерно такая же температура, как в средней полосе: 20-25 градусов. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях возможны кратковременные дожди с грозами. В Мурманской области намечается тенденция к потеплению: днем воздух начнет прогреваться до 22-24 градусов. В Архангельской и Вологодской областях 20-25 градусов. Местами небольшой дождь. В Коми также 20-25 тепла. И даже в приполярных районах Ненецкого округа воздух прогреется до 23 градусов.

На юге не обойдется без небольших дождей. В Крыму - 27-30 градусов. Но в начале недели произойдет небольшое понижение температуры. На Северном Кавказе днем до 36 тепла. На Черноморском побережье - 24-29 тепла. Пришло лето на Чукотку - днем там до 27 тепла.

На Алтае - до плюс 33. На юге-востоке Сибири из-за таяния снегов в горах ожидается вторая волна паводка. Подъем уровня воды отмечается в Ханты-Мансийском округе, где жарко - до 27 градусов - и сильные дожди. Аномально тепло на Ямале - до 30 градусов. На севере Красноярского края выше нормы - в Эвенкии до 30 тепла. Дожди и грозы. На юге Красноярского края тоже жарко - до 30 градусов. В Иркутской области ливни, грозы. Днем - до 29 градусов. В Забайкалье 22-27 градусов. А вот на Урале погода совсем не летняя, в ближайшие дни регион останется во власти арктического воздуха, который несут с собой северные ветры. Будет холоднее обычного градусов на пять. Ночью только 3-8 выше нуля, днем - плюс 13-18. Повышение температуры, по предварительным прогнозам, жителям Урала ждать еще несколько дней.

Погодная карта для городов ЧМ-2018 была создана на сайте Гидрометцентра

В большинстве регионов Дальнего Востока установилась летняя погода с небольшими дождями. Интенсивные дожди ожидаются в Якутии. В Приморье днём 22-25 градусов. На островах температура вполне комфортная - с умеренным ветром и без осадков. На Сахалине плюс 11-16, на Курилах - 9-14 градусов. В Камчатском крае днём 10-15 градусов на юге и на севере до 26 тепла. В Магаданской области до 20 тепла. Пришло лето на Чукотку - днём там до 27 тепла.

Вода в Черном море в Крыму прогрелась до 22 градусов. В районе Анапы тоже 22 градуса, в районе Геленджика - 23 градуса. В районе Сочи - 24 градуса. В Москве-реке в районе Звенигорода температура воды - 18-20 градусов. Но так как неделя обещает быть теплой, вода тоже начнет интенсивно прогреваться, так что можно открывать полноценный купальный сезон.

Главное сегодня

В Верховной раде заявили о надвигающейся катастрофе
Пентагон: Коалиция не наносила удары по сирийской армиии
Иван Дуке стал победителем президентских выборов в Колумбии
Семь полицейских пострадали в результате беспорядков в Македонии
Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму