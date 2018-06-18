Жара в России приблизится к 40 градусам

В большинстве областей европейской территории России погоду по-прежнему будет определять северный антициклон. Несмотря на то, что он пришел из арктических широт, он несет с собой потепление, рассказала "Российский газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В начале недели тепло стоит ожидать жителям северных, северо-западных, центральных регионов и Поволжья.

В центре в большинстве областей будет без осадков. Преобладающий фон дневной температуры - 22-28 градусов тепла. В Приволжском округе на севере - 20-25 градусов, а на юге, например, в Саратовской области, - 27-32 градуса. Лишь в Оренбургской области может пройти кратковременный дождь.

В Москве и области неделя начнется с довольно жаркой погоды: в понедельник - 25-27 тепла, без осадков, во вторник - 22-27, местами кратковременный дождь, в среду небольшое понижение до 24 градусов, кратковременный дождь. 21 июня - 21-26 тепла, 22 июня - 23-28 градусов. И в следующие выходные тоже тепло - 20-25 градусов и небольшой дождь. Ветер слабый.

На северо-западе примерно такая же температура, как в средней полосе: 20-25 градусов. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях возможны кратковременные дожди с грозами. В Мурманской области намечается тенденция к потеплению: днем воздух начнет прогреваться до 22-24 градусов. В Архангельской и Вологодской областях 20-25 градусов. Местами небольшой дождь. В Коми также 20-25 тепла. И даже в приполярных районах Ненецкого округа воздух прогреется до 23 градусов.

На юге не обойдется без небольших дождей. В Крыму - 27-30 градусов. Но в начале недели произойдет небольшое понижение температуры. На Северном Кавказе днем до 36 тепла. На Черноморском побережье - 24-29 тепла. Пришло лето на Чукотку - днем там до 27 тепла.

На Алтае - до плюс 33. На юге-востоке Сибири из-за таяния снегов в горах ожидается вторая волна паводка. Подъем уровня воды отмечается в Ханты-Мансийском округе, где жарко - до 27 градусов - и сильные дожди. Аномально тепло на Ямале - до 30 градусов. На севере Красноярского края выше нормы - в Эвенкии до 30 тепла. Дожди и грозы. На юге Красноярского края тоже жарко - до 30 градусов. В Иркутской области ливни, грозы. Днем - до 29 градусов. В Забайкалье 22-27 градусов. А вот на Урале погода совсем не летняя, в ближайшие дни регион останется во власти арктического воздуха, который несут с собой северные ветры. Будет холоднее обычного градусов на пять. Ночью только 3-8 выше нуля, днем - плюс 13-18. Повышение температуры, по предварительным прогнозам, жителям Урала ждать еще несколько дней.

В большинстве регионов Дальнего Востока установилась летняя погода с небольшими дождями. Интенсивные дожди ожидаются в Якутии. В Приморье днём 22-25 градусов. На островах температура вполне комфортная - с умеренным ветром и без осадков. На Сахалине плюс 11-16, на Курилах - 9-14 градусов. В Камчатском крае днём 10-15 градусов на юге и на севере до 26 тепла. В Магаданской области до 20 тепла. Пришло лето на Чукотку - днём там до 27 тепла.

Вода в Черном море в Крыму прогрелась до 22 градусов. В районе Анапы тоже 22 градуса, в районе Геленджика - 23 градуса. В районе Сочи - 24 градуса. В Москве-реке в районе Звенигорода температура воды - 18-20 градусов. Но так как неделя обещает быть теплой, вода тоже начнет интенсивно прогреваться, так что можно открывать полноценный купальный сезон.