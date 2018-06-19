"8 подруг Оушена" выйдут в отечественный прокат 21 июня

Фильм "8 подруг Оушена" режиссера Гэри Росса (в российском прокате с 21 июня) не просто криминально-комедийный триллер, но и руководство к действию. Если переснять какое-то количество голливудских хитов, сделав главными героинями в них женщин, и назвать это спин-оффами - успех обеспечен. И авторам этой картины удалось найти золотую жилу. Зритель может живо представить себе ответвление от "Рэмбо", "Коммандос", "Джонни Д", "Ограбление по-итальянски"... Кстати, в фильме "На гребне волны" компанию серфингистов-грабителей тоже можно заменить сексапильными девушками-актрисами. Проще говоря, простор фантазии обеспечен.

"8 подруг Оушена" - картина о том, что нравится девушкам. Можно сказать, расширенный "Секс в большом городе", где главных героинь не четыре, а восемь. И они не концентрируются на копании в своих любовных историях, а заняты конкретным делом. Главная героиня Дебби - сестра Дэнни Оушена в исполнении Сандры Буллок - выходит из тюрьмы после пяти лет отсидки. Точнее, пяти лет, восьми месяцев и 12 дней… За отнятую свободу она возьмет реванш у жизни сполна: отмстит любовнику-предателю, который ее подставил (в этой роли красавец Ричард Армитидж), получит желанные бриллианты, да так, что к ней и ее сообщницам никто не подкопается, а значит - обеспечит себя и подельниц деньгами до конца дней.

Сам фильм "11 друзей Оушена" вышел в 2001 году - 17 лет назад. Да и то это был римейк одноименного фильма 1960 года. Главную роль в нем сыграл Джордж Клуни, и в картине про "восемь подруг" он появляется в виде изображения на фото и того, кому обеспечена вечная память любящей сестренки. В том фильме был блистательный состав актеров: Клуни, Мэтт Дэймон, Бред Питт, Энди Гарсиа... Смотреть на них было удовольствием, изрядно отвлекающим от основного сюжета. Это свойство сохранилось и в картине "8 подруг Оушена". Вот почему основной дуэт Сандра Буллок - Кейт Бланшет привлекает не только хорошо "сделанной" внешностью актрис, но и тем, что они действительно похожи на элегантных и изысканно одетых, но очень опасных преступниц.

К чему нам, девушкам, правда жизни? Мы охотно верим, что из тюрьмы можно выйти в вечернем платье и длинном плаще, с дорогим клатчем в руках и на каблуках. На голове при этом будет небрежная укладка и макияж - такой, как положено. Да так, что ни в одном дорогом бутике или отеле никто ничего не заподозрит. Да, можно жить в мире роскоши и гламура, не имея ни копейки за душой, что и демонстрирует зрительницам героиня Сандры Буллок. Они даже не пытаются анализировать, почему срабатывает трюк в магазинах, когда Дебби элегантно ворует там косметику и вещи. Ведь сам вид этой косметики и вещей уже отключает логические способности у наблюдающего. Поэтому вера в то, что можно похитить колье Cartier за 150 миллионов долларов именно таким способом, какой показан в фильме, не подрывается ни на минуту. В этой картине возможно все! Потому что внимание переключено с правдоподобности преступления на красоту его исполнения.

Фото: kinopoisk.ru

Самые привлекательные моменты в картинах такого плана - как именно собирается команда. Такое завораживающее зрелище есть и в "Мстителях" и в "Людях Икс", и в "Стражах Галактики" и еще в массе картин. Команда людей обладающих сверхспособностями. В фильме "11 друзей Оушена" этот процесс тоже был показан весьма занимательно. Здесь же еще то созвездие! Хелена Бонем Картер в роли дизайнера Розы - момент, когда она появляется в фильме "вся в жутких розочках", невозможно забыть. Если еще учесть, что "розочки" эти - шедевр дизайнерского искусства, выбранный Картер из многих других экспонатов Метрополитен-Музея. Нашла его где-то одиноко стоящим в углу и вытащила в кадр. Рианна в роли хакера "Девятки" оказалась не менее завораживающей, чем на сцене. Как же все-таки удачно складывается у Рианны кинокарьера - каждое появление на экране незабываемо. А тут еще авторы попытались усилить эффект, снабдив картину шуткой про русских хакеров. Диалог: "А что, хакеры бывают только русские? - Не бывает русских-нехакеров", - уже передается из уст в уста первыми зрителями картины. Американская актриса и певица, рэп-исполнительница Аквафина сыграла в фильме "8 подруг Оушена" карманницу. Поскольку девушка совершенно выпадает из мира роскоши и довольно самобытна, она гармонично разбавляет всеобщую атмосферу гламура.

Можно долго рассказывать о каждой героине. Например, "положительная" Сара Полсон играет клептоманку, она же добропорядочная домохозяйка - мать семейства. Знаковым стало и участие в картине красавицы Энн Хэтэуэй. Звездный час актрисы пробил после выхода блокбастера "Дьявол носит Prada", г она сыграла сотрудницу ведущего глянцевого журнала. Прототипом же главной героини стала Анна Винтур - главный редактор журнала Vogue. В "8 подругах Оушена" фигурирует уже сам журнал Vogue (а чего мелочиться?), и в кадре несколько раз появляется легендарная леди Винтур. У некоторых после просмотра возникает вопрос - настоящая ли она, или кто-то так правдоподобно сыграл эту роль. Тот же вопрос задается при виде колье Cartier. Настоящее или подделка? На второй вопрос мы ответим - для картины был изготовлен дубликат уникального колье Toussain из циркония, и оно было немного уменьшено для изящной шеи Энн Хэтэуэй. А что касается присутствия Анны Винтур... предоставим вам возможность самим разгадать эту загадку.

Фильм "Дьявол носит Prada" на момент выхода в 2006 году был одним из рекордсменов по затратам на костюмы, которые составили около миллиона долларов. Создатели картины "8 подруг Оушена" могут только посмеяться над этой цифрой. Количество костюмов и дорогих украшений "на один квадратный метр" в этом фильме - просто зашкаливает. Александр Маккуин, Зак Позен и Жак Поль Готье, Джона Гальяно и Кристиан Диор, Вивьен Вествуд и Валентино... Некоторые из дизайнеров даже появляются в кадре. А великолепная находка создателей, состоящая в том, что преступление происходит во время бала Института костюма Met Gala, заслуживает того, чтобы автора этой идеи вынести в титры. Выше этой "вечеринки" в Метрополитен-музее, который проходит в формате торжественного ужина с выставкой нарядов, в мире моды нет ничего. На нем демонстрируются главные платья года, а потом еще обсуждаются несколько лет. Про украшения нечего и говорить. Попасть на Met Gala - сон каждой красавицы, украсть колье на Met Gala - совершенно сумасшедшая идея, которую до фильма "8 подруг Оушена" и вообразить никто не мог. А отомстить своему бывшему на Met Gala для многих женщин даже круче, чем выйти замуж за наследного принца.

И никого из зрителей уже не волнует, зачем "препарировать" и делить на 8 частей украденные бриллианты прямо на вечере, почему главной подозреваемой не стала девушка, случайно нашедшая колье в воде, как попала в модную тусовку незнакомая белокурая немка, лицо которой должно было насторожить службу безопасности, почему так легко пошел на сделку детектив от страховой компании. В этом фильме все и целиком - фальшь, невероятно ловко и изящно изготовленная.

Совет по просмотру фильма "8 подруг Оушена" может быть только один - лучше всего его смотреть на "девичнике". Но, впрочем, отговаривать мужчин, которые хотят посмотреть на сыгранных красоток, тоже не будем. Особенно, если эти мужчины - представители мира моды или же как-то проштрафились в этой жизни и хотят понять, на какую месть способны их подружки.

Между тем

Художник фильма Алекс ДиДжерландо и его команда почти девять месяцев работали над дизайном и постройкой досконально продуманной выставки костюмов под названием "Скипетр и держава: Пять веков королевского костюма", что проходит во время Met Gala в фильме. Это название предложил международный главный редактор Vogue Хэмиш Боулз, который курировал несколько выставок. Именно его Анна Винтур порекомендовала в качестве консультанта "8 подруг Оушена". Он смог убедить лучшие модные дома открыть свои архивы для съемочного процесса. Все драгоценности для картины были созданы с нуля реквизитором Майклом Джортнером, работавшим вместе с ювелиром. Актеры и создатели фильма имели уникальную возможность снимать сцены вечеринки в самом Метролитен-музее. Съемки проходили по ночам в течение двух недель.