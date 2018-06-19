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19.06.2018 13:15
Рубрика: Власть

Агрегаторы такси будут отвечать за нанесенный пассажиру вред

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России обяжет компании-агрегаторы такси отвечать за нанесенный пассажирам вред. Например: если пассажир пострадал в аварии. Соответствующие разъяснения прописаны в проекте постановления пленума Верховного суда.

Не секрет, что сегодня в больших городах голосующие на дороге граждане стали редкостью. Большинство людей пользуются услугами различных компаний-агрегаторов, через которые в режиме онлайн можно вызвать такси. В большинстве случаев водители даже не являются штатными сотрудниками таких компаний. Они устанавливают специальные программы и включаются в команду, выплачивая компании определенный процент. Тем не менее, агрегатор не сможет откреститься от проблем и в случае происшествия переложить всю вину на водителя.

Фото: depositphotos.com
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"Лицо, осуществляющее поиск клиентов для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, например, агрегатор такси, отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора - например, из рекламных вывесок, информации на сайте в сети интернет, переписки сторон при заключении договора - у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке (статьи 403 и 1005 ГК РФ, статьи 8, 9 Закона о защите прав потребителей)", - говорится в проекте.

Верховный суд особо заостряет внимание на том, что перевозчик отвечает за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные.

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"Например, перевозчик отвечает за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажира независимо от того, осуществлялась ли перевозка с использованием принадлежащего ему транспортного средства или с использованием транспортного средства, находящегося в его владении по иным, допускаемым законом основаниям, в том числе по договору аренды транспортного средства с экипажем, - прописано в документе. - Также перевозчик отвечает за утрату багажа при хранении (нахождении) транспортного средства на стоянке в пути следования".

Постановление пленума будет принято в ближайшее время. Сегодня документ был отправлен на доработку.

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