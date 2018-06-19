Академик Дынкин не исключил искусственной девальвации евро

Торговые войны - это простой способ разрешения противоречий. Более серьезные негативные последствия для мировой экономики могут принести валютные войны, рассказал в интервью "Российской газете" президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.Н. Примакова РАН Александр Дынкин, комментируя введение США повышенных пошлин на зарубежные товары.

"Если эта война выйдет из тарифной плоскости и перейдет в сторону манипулирования валютными курсами - последствия могут быть хуже. Это гораздо более мощное оружие протекционизма. Вся мировая экономика может начнет испытывать тяжелые удары именно от войны валютных курсов", - сказал Александр Дынкин.

Он не исключил, что в кулуарах Европейского центрального банка уже обсуждается искусственная девальвация евро в ответ на протекционизм США. При этом о таком шаге ни одна страна не заявит открыто, отметил президент ИМЭМО РАН.

Полный текст интервью президента ИМЭМО РАН Александра Дынкина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 20 июня.