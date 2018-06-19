Академик Дынкин рассказал об истинных целях Трампа

Президент США Дональд Трамп не ставит цель разрушить сложившуюся мировую экономическую систему, а пытается укрепить позиции Соединенных Штатов, отметил в интервью "Российской газете" президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.Н. Примакова РАН Александр Дынкин.

Однако действия Трампа дестабилизируют мировую экономику, считает он. "В современном мире президент США активизировался по всем азимутам. Его внешнеэкономическая политика уже привела к тому, что в мировой экономике повысилась неопределенность", - сказал Александр Дынкин.

Торговый протекционизм - это всегда игра с нулевой суммой. В ней мало кто выигрывает, пояснил президент ИМЭМО РАН.

До распада СССР мир был биполярным, затем на какое-то время он стал однополярным, поскольку доминировали Соединенные Штаты, а сейчас мир становится полицентричным, пояснил Александр Дынкин.

По его мнению, Дональд Трамп демонстрирует первую реакцию на современную ситуацию еще, может быть, не очень опытного политика.

Есть и другой смысл, добавляет академик: "Такие шаги, по мнению Трампа, сохранят и расширят электорат, который привел его к власти".

Полный текст интервью президента ИМЭМО РАН Александра Дынкина читайте в номере "Российской газеты" за 20 июня.