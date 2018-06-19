Американский рэпер XXXTentacion застрелен в Майями

В США убит 20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion. Преступление совершено в понедельник в Майами (штат Флорида).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ, рэпер выходил из мотосалона, когда к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. Злоумышленник забрал сумку музыканта и скрылся. XXXTentacion впал в кому, позже полицейские объявили о его смерти.

Онфрой родился в 1998 году в городе Плантейшен. Его альбом "17", вышедший летом прошлого года, занял вторую позицию в чарте Billboard 200.