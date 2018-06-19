Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России

Представитель среднего класса в столице зарабатывает минимум 121 тысячу рублей в месяц. Жителям других регионов достаточно получать в месяц и 60 тысяч рублей, чтобы отнести себя к среднему классу, подсчитали в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

С такой зарплатой у россиянина, который не сорит деньгами, должно хватить средств на недвижимость и автомобиль (в кредит), поездку за границу. И при этом он будет регулярно платить по счетам и не экономить на товарах первой необходимости. Кроме Москвы зарабатывать более 60 тысяч рублей, чтобы быть "средним классом", надо в Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ненецком АО, Мурманской области, Архангельской области, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Свердловской и Тюменской областях, а также в регионах Дальнего Востока. Там минимальная зарплата того, кто не бедствует, составляет от 72 тысяч рублей до 96 тысяч рублей.