В минувшие выходные Правительство внесло в Госдуму законопроекты, связанные с изменением пенсионной системы.

Фракция "Единая Россия" считает, что пенсионная реформа назрела. Количество пенсионеров по отношению к числу работающих существенно растет. Напомню, что в 1970 году на четырех трудоспособных граждан приходился один человек, достигший пенсионного возраста, сегодня это соотношение - около двух трудоспособных на одного пенсионера. В обозримом будущем количество пенсионеров может сравняться с числом работающих.

С момента установления в 30-е годы прошлого века нынешнего пенсионного возраста средняя продолжительность жизни россиян значительно увеличилась. Более того, если все меры по обеспечению охраны здоровья, заложенные в майском указе Президента, будут реализованы, она вырастет до 78 лет к 2024 году. Следовательно, количество пенсионеров станет еще больше.

Наш сегодняшний выбор - это не выбор проводить реформу или сохранить все, как есть. Все, как есть, оставить не получится. Если прежние параметры сохранятся, произойдет вынужденное сокращение пенсий, к 2026 году они уменьшатся на треть, возможности индексации исчезнут, единая плоская пенсия установится для тех, кто заработал большой стаж, и для тех, кто никогда нигде официально не работал.

Многие думают, что при проведении пенсионной реформы Правительство ориентируется исключительно на страны Запада, где установлен существенно более высокий пенсионный возраст. Однако, если изучить опыт всех бывших республик СССР, с которыми у нас когда-то была единая пенсионная система, окажется, что на сегодняшний день возраст выхода на пенсию 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин остается только в России и в Узбекистане. Мы откладывали повышение пенсионного возраста достаточно долго. Эта тема обсуждалась более 20 лет. Благодаря тому, что до сих пор такого повышения не было, те поколения, которые проработали большую часть своей жизни в Советском Союзе, вышли на пенсию в установленные тогда сроки. Те, кому планируется поэтапно повысить пенсионный возраст сейчас, большую часть своего трудового стажа заработали уже не в СССР, а в новой социально-экономической системе.

"Единая Россия" позитивно оценивает то, что Правительство предложило переходный период при проведении пенсионной реформы: для мужчин он должен составить 10 лет, для женщин - 16. Предусмотрены и другие страховые механизмы: например, право выхода на пенсию на два года раньше для тех лиц, которые уже заработали большой стаж.

Сегодня необходим широкий общественный диалог по пенсионной реформе, ее параметрам. Законопроекты, предложенные Правительством, уже были отправлены Думой в органы законодательной власти всех субъектов Федерации для обсуждения. Дискуссия начата на площадке партии "Единая Россия". Мы предполагаем встретиться с профсоюзами и объединениями работодателей. Надеемся, что в обсуждение активно включится Союз пенсионеров России. Самое главное, чтобы выработанные в ходе дискуссии изменения пенсионного законодательства были понятны и воспринимались большинством граждан нашей страны как необходимые и справедливые.

Отмечу также, что один из законопроектов, внесенных в субботу в Госдуму, - это ратификация 102 Конвенции Международной организации труда, которая устанавливает, в частности, что пенсия должна составлять не менее 40% утраченного заработка. Ратификация этой Конвенции будет означать, что Россия возьмет на себя соответствующие обязательства. Смысл пенсионной реформы заключается именно в повышении пенсий и улучшении жизни пенсионеров.