Новости

Сибиряк выпил в императорских покоях и сбежал, украв статуэтку 17:27
Водителей в Северо-западном тоннеле предупредят об опасности по радио 17:25
Армия Словакии приняла на вооружение модернизированные БМП-1 17:25
Археологи уточнили возраст петроглифов на Кольском полуострове 17:20
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России 17:17
В Кремле прокомментировали вопрос о помиловании Олега Сенцова 17:12
Астрономы объяснили образование суперземель 17:09
Ростовчан пригласили вступить в брак в день трех восьмерок 16:56
В Петербурге проверят лагерь, где ребенка не лечили и заставляли курить 16:52
Егоров о Салахе: Чего радоваться его участию? Дорогой, забей нам гол! 16:50
Василий Уткин больше не будет комментировать ЧМ на Первом канале 16:49
Столтенберг опасается раскола НАТО из-за действий Трампа 16:46
Петербуржца осудили за кражу кошки 16:33
Американцы снимут комедию про "Евровидение" 16:30
Экс-канцлер Германии приедет в Казань на матч ЧМ-2018 16:26
В Новосибирске назвали причину остановки напугавшего людей аттракциона 16:26
Украинский суд разрешил капитану "Норда" въезд в Крым 16:22
Индиец на велосипеде приехал в Россию, чтобы посмотреть на ЧМ по футболу 16:19
Вышел загадочный тизер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой 16:10
В Испании собакам начали выдавать сертификаты паломника 16:10
Сибиряк чудом вытащил из огня двух детей и скрылся 16:07
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске 16:00
Первую красную карточку на ЧМ-2018 заработал игрок сборной Колумбии 16:00
Каким будет новый внедорожник УАЗ "Патриот" 15:55
Итальянская полиция нашла в двух машинах 34 щенка без еды и воды 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 16:38
Рубрика: Экономика

О пенсионной реформе

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
В минувшие выходные Правительство внесло в Госдуму законопроекты, связанные с изменением пенсионной системы.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Володин рассказал о главной цели Госдумы при проработке пенсионной реформы

Фракция "Единая Россия" считает, что пенсионная реформа назрела. Количество пенсионеров по отношению к числу работающих существенно растет. Напомню, что в 1970 году на четырех трудоспособных граждан приходился один человек, достигший пенсионного возраста, сегодня это соотношение - около двух трудоспособных на одного пенсионера. В обозримом будущем количество пенсионеров может сравняться с числом работающих.

С момента установления в 30-е годы прошлого века нынешнего пенсионного возраста средняя продолжительность жизни россиян значительно увеличилась. Более того, если все меры по обеспечению охраны здоровья, заложенные в майском указе Президента, будут реализованы, она вырастет до 78 лет к 2024 году. Следовательно, количество пенсионеров станет еще больше.

Фото: depositphotos.com
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе

Наш сегодняшний выбор - это не выбор проводить реформу или сохранить все, как есть. Все, как есть, оставить не получится. Если прежние параметры сохранятся, произойдет вынужденное сокращение пенсий, к 2026 году они уменьшатся на треть, возможности индексации исчезнут, единая плоская пенсия установится для тех, кто заработал большой стаж, и для тех, кто никогда нигде официально не работал.

Многие думают, что при проведении пенсионной реформы Правительство ориентируется исключительно на страны Запада, где установлен существенно более высокий пенсионный возраст. Однако, если изучить опыт всех бывших республик СССР, с которыми у нас когда-то была единая пенсионная система, окажется, что на сегодняшний день возраст выхода на пенсию 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин остается только в России и в Узбекистане. Мы откладывали повышение пенсионного возраста достаточно долго. Эта тема обсуждалась более 20 лет. Благодаря тому, что до сих пор такого повышения не было, те поколения, которые проработали большую часть своей жизни в Советском Союзе, вышли на пенсию в установленные тогда сроки. Те, кому планируется поэтапно повысить пенсионный возраст сейчас, большую часть своего трудового стажа заработали уже не в СССР, а в новой социально-экономической системе.

"Единая Россия" позитивно оценивает то, что Правительство предложило переходный период при проведении пенсионной реформы: для мужчин он должен составить 10 лет, для женщин - 16. Предусмотрены и другие страховые механизмы: например, право выхода на пенсию на два года раньше для тех лиц, которые уже заработали большой стаж.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Как изменятся пенсии бюджетников после реформы

Сегодня необходим широкий общественный диалог по пенсионной реформе, ее параметрам. Законопроекты, предложенные Правительством, уже были отправлены Думой в органы законодательной власти всех субъектов Федерации для обсуждения. Дискуссия начата на площадке партии "Единая Россия". Мы предполагаем встретиться с профсоюзами и объединениями работодателей. Надеемся, что в обсуждение активно включится Союз пенсионеров России. Самое главное, чтобы выработанные в ходе дискуссии изменения пенсионного законодательства были понятны и воспринимались большинством граждан нашей страны как необходимые и справедливые.

Отмечу также, что один из законопроектов, внесенных в субботу в Госдуму, - это ратификация 102 Конвенции Международной организации труда, которая устанавливает, в частности, что пенсия должна составлять не менее 40% утраченного заработка. Ратификация этой Конвенции будет означать, что Россия возьмет на себя соответствующие обязательства. Смысл пенсионной реформы заключается именно в повышении пенсий и улучшении жизни пенсионеров.

Почему будут повышать пенсионный возраст

Главное сегодня

В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией