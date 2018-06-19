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19.06.2018,  
17:25
Текст: Светлана Цыганкова

Армия Словакии приняла на вооружение модернизированные БМП-1

Фото: mod.gov.sk Фото: mod.gov.sk
Фото: mod.gov.sk

Армия Словакии приняла на вооружение боевые машины пехоты и боевые разведывательные машины. Все они модернизированы из БМП-1 и БМП-2.

Фото: Doomych/wikimedia.org
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Одиннадцать машин выполнены в варианте БРМ BPsVI, а десять - модернизированные БМП-1, обозначенные как BVP-M. Об этом сообщает министерство обороны Словакии.

По сути, и BPsVI и BVP-M - модернизированные БМП-1 и БМП-2. В Словакии на них поставили необитаемый боевой модуль Turra 30 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ. Кроме того, на машины установили две пусковые установки ПТУР 9М113 "Конкурс". Есть и комплект разведывательного оборудования. А еще на словацких машинах смонтирована новая аппаратура связи и навигации, датчик погоды. Экипаж - шесть человек.

Из-за модернизации возросла масса машин, однако их плавучесть сохранилась благодаря дополнительным поплавкам на борту.

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