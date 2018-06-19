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Рубрика: Экономика

Авиакомпании предложили штрафовать за овербукинг

Текст: Татьяна Шадрина
Авиакомпании предложили штрафовать за продажу большего количества билетов, чем мест на борту самолета.

Общероссийский народный фронт внес на рассмотрение Госдумы законопроект об ответственности авиакомпаний за овербукинг, так как эта организация стала все чаще фиксировать жалобы на недобросовестные действия авиаперевозчиков. Авиакомпании действуют так в расчете на то, что не все пассажиры прибудут на посадку, продавая билеты сверх нормы. 

Фото: depositphotos.com
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Несмотря на то, что введены невозвратные билеты, которые могут быть "страховкой" от убытков для перевозчика, продажи сверх вместимости продолжаются.

Согласно документу, если пассажиру не хватило места, то предлагается штрафовать перевозчика от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение - на 200 тысяч рублей.

Штрафовать будут не только юридических лиц, но и недобросовестных менеджеров авиаперевозчиков, которые принимают решения о продажи билетов сверх нормы. Штраф для должностных лиц авиакомпаний составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей за первое нарушение, от 15 тысяч до 30 тысяч - за повторное.

Если поправки в Кодекс об Административных правонарушениях будут приняты, то "авиаперевозчику надо будет доказать, что непосадка пассажира на рейс имела под собой законные основания". "Это сильно упростит для граждан защиту своих прав", - считает координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.

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