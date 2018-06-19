Беларусь и Россия создадут производство лесозаготовительной техники

Совместное сборочное производство лесозаготовительной техники намерены создать Беларусь и Россия, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров после осмотра образцов белоруской техники.

Сейчас российская сторона определяет площадку в России для организации сборочного производства, передает слова Мантурова агентство БЕЛТА.

В целом перспективы белорусско-российского промышленного сотрудничества стоят в повестке заседания Высшего государственного совета Союзного государства, ведь для России и Беларуси важно снизить импорт комплектующих из третьих стран.

