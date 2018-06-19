Белый дом: США и Южная Корея пока не будут проводить учения

Пока КНДР участвует в переговорах о свертывании ее ядерных программ, США и Южная Корея не будут проводить совместные военные учения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее южнокорейское агентство со ссылкой на министерство обороны Республики Корея сообщило, что Вашингтон и Сеул решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian. Во время регулярного брифинга в Белом доме журналисты попросили Сандерс прокомментировать эту информацию.

"Переговоры на этот счет на данном этапе продолжаются, - приводит ТАСС слова представителя американской администрации. - Пока Северная Корея продолжает действовать добросовестно, как мы видели это в Сингапуре, мы ожидаем, что эти вещи (совместные маневры) будут находиться на паузе".