Дублер на трибуне
На вид Хавьер среднего роста, такой приятный бородатый парень, одет в джинсы и голубую футболку, на которой написано: "Моя жена НЕ отпустила меня".
Вся компания путешествует на микроавтобусе, переоборудованном в настоящий дом на колесах и покрашенный в яркие цвета. В Европу транспорт переправили по морю, после чего и началось веселье. Все, что происходит по дороге, четверо друзей и картонный дублер Хавьера публикуют в "Твиттере".
- Мы планировали эту поездку из Мексики в Россию целых четыре года, после того как все вместе посетили ЧМ-2014 в Бразилии. Но в итоге Хавьер оказался не у дел и не смог к нам присоединиться, потому что, как он говорит: "Его старушка не пускает его, - написали друзья Хавьера. - Поэтому мы придумали, как взять его с собой без разрешения его супруги. И он прекрасно проводит время".
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