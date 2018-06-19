Знаменитый Большой адронный коллайдер (БАК) стоимостью почти 9 миллиардов евро будет в ближайшее время остановлен. Он уже поймал "частицу Бога", за что группа ученых удостоена Нобелевской премии. Бозон Хиггса стал последней элементарной частицей, предсказанной Стандартной моделью, которая считается одним из самых выдающихся достижений науки XX века.

Итак, теория полностью подтверждена экспериментом. Можно сказать, что суперколлайдер делал свое дело. А вот уйти ему никто не позволит. Теперь ученые намерены полностью нацелить ускоритель на поиск "новой физики", а точнее отклонений от Стандартной модели. О чем, кстати, давно мечтают многие физики. Дело в том, что есть ряд явлений, которые не вписываются в эту теорию. Каждое из таких наблюдений по отдельности может быть всего лишь случайным "выбросом", но взятые все вместе позволяют надеяться на "новую физику", например объяснить давно не дающую покоя физикам загадку Вселенной: почему в ней материя преобладает над антиматерией. Также ученые надеются изучить и недавно открытые экзотические частицы, состоящие из четырех или пяти кварков, известные как тетра- и пентакварки. Кроме того, физики попытаются "поймать" заряженные гипотетические частицы, из которых может состоять "темная материя", и наконец разобраться с этим еще одним феноменом Вселенной. Как известно, на ее долю приходится около 25 процентов массы Вселенной, на долю "темной энергии" - около 70 процентов, а масса видимой части - звезд, планет и т.д. - составляет всего около пяти процентов. Если удастся получить новые надежные подтвержденные экспериментами факты, выпадающие из Стандартной модели, есть шанс открыть "новую физику" и почти наверняка рассчитывать на Нобелевские премии.

Обновленный коллайдер будет искать ответы на многие загадки Вселенной

Этим и займется Большой адронный коллайдер, который в ближайшее время будет остановлен на двухлетнюю модернизацию. В итоге в 10 раз должно увеличиться число столкновений протонов, которые рождают множество самых разных частиц. По словам генерального директора ЦЕРН Фабиолы Джанотти, после модернизации ускоритель сможет за год собрать столько же данных, сколько собрал за весь период работы с 2008 года.

А усовершенствования предстоят серьезные. Около 1,2 из 27 километров кольца ускорителя будут полностью переоборудованы, значительно расширены тоннели коллайдера. Здесь будет установлена новая аппаратура, которая позволит ученым фиксировать пучки частиц на месте и повышать их концентрацию. Среди прочего на БАК будут размещены инжекторы частиц, созданные в России, а также новые сверхпроводящие магниты. Модернизация профинансирована всеми участниками проекта, наша страна выделила 330 миллионов рублей.