Параллельно с обсуждением внесенного в Госдуму пакета документов по пенсионной реформе, подготовленного правительством, развернулась дискуссия о судьбе пенсионных баллов. Именно с их помощью уже четвертый год рассчитывается размер пенсии конкретного человека.

То, что от них надо отказаться, Татьяна Голикова говорила еще будучи председателем Счетной палаты РФ. И она снова вернулась к этой теме уже в должности вице-премьера российского правительства. В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" Татьяна Голикова заявила, что "это очень сложное решение, но нам придется его принимать".

Почему? Ранее в интервью "Российской газете" Татьяна Голикова объяснила свою позицию так: "Балльная формула так и не заработала в полном объеме. Вместе с введением балльной системы должны были принять и методику расчета стоимости пенсионного коэффициента. Сегодня эта методика не принята. Расчет осуществляется немного запутанным способом, а потом результат индексируется на уровень инфляции. Это вызывает много вопросов со стороны реальных пользователей этого института. Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности".

Между тем, добавила она, пенсионная система создается и функционирует для людей "и должна быть понятна им". Социальное страхование в пенсионной системе, напомнила Голикова, "это компенсация человеку утраченного заработка при его выходе на пенсию. Но система баллов нивелирует усилия человека с точки зрения его стажа и высокой зарплаты. Значит, работник может не стремиться к наращиванию своего потенциала, потому что всегда есть ограничения в баллах".

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что нужно вернуться к старой схеме, когда пенсии формировались не в баллах, а в рублях. "Балльная система действует в странах со стабильной экономикой, где люди и государство на много лет вперед знают, какие у них завтра будут цены, зарплаты и пенсии. Для России в настоящий момент такая система не подходит", - говорит эксперт.

Сейчас, поясняет он, трудно предсказать, какой будет экономика, а с ней и стоимость пенсионного балла через год, через 10-20 лет. Соответственно, накапливая баллы, человек не понимает, какая у него в итоге будет пенсия. А это уже - демотивация для того, чтобы на нее копить, работать "вбелую", участвовать в государственной пенсионной системе.

Таким образом, делает вывод Сафонов, балльную систему лучше отменить. А на индивидуальном счете каждого работающего человека в Пенсионном фонде России фиксировать, какую сумму за него перечислил работодатель и исходя из каких накоплений будет назначаться его пенсия. Рассчитываться она должна просто: накопленная сумма делится на "период дожития".

"Эта схема прозрачна", - уверен эксперт. "Другое дело, должен быть "потолок", выше которого пенсия из государственного пенсионного фонда в принципе не может быть. Такая планка есть во всех странах, - продолжает Сафонов. - И эту "точку отсечения" нужно установить законом. Например, госпенсия не может быть выше средней зарплаты в стране или выше нескольких прожиточных минимумов".

Накапливая баллы, человек не понимает, какая же в итоге будет пенсия. Это не стимулирует его работать "вбелую"

По мнению замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, от балльной системы можно и не отказываться, но надо доделать нормативную базу для нее. "Методики расчетов стоимости пенсионного коэффициента написаны, но не приняты", - поддержал Горлин Татьяну Голикову.

А в случае повышения пенсионного возраста, настаивает эксперт, нормативная база по расчету стоимости пенсионных баллов приобретает большую актуальность. "Тем более что уменьшится количество людей, ежегодно выходящих на пенсию, высвободятся большие ресурсы, - продолжает эксперт. - И очень важно, как они будут распределяться - какая часть будет направляться на выплату пенсий, а какая - на сокращение бюджетного трансферта Пенсионному фонду на финансирование льгот, которые установило государство для пенсионеров и работодателей, дав им право платить пониженные тарифы в пенсионный фонд". Если нормативная база будет принята, прозрачность пенсионной системы повысится, делает вывод Юрий Горлин.

Татьяна Голикова: Пенсионная система создается для людей и должна быть понятна им. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Свой взгляд - у директора по социальным исследованиям НИУ "Высшая школа экономики" Лилии Овчаровой. Она полагает, что балльную систему можно заменить индивидуальным пенсионным капиталом, который можно формировать, в том числе, в государственной страховой пенсионной системе. "Тут все зависит, - предупреждает Овчарова, - какую методику его формирования изберет власть, поскольку она может быть как выигрышной по сравнению с балльной системой, так и проигрышной".

Кошелек

Как работает балльная система

Трудовая пенсия сегодня формируется из двух частей: страховой и накопительной. И для расчета первой применяется индивидуальный пенсионный коэффициент, или, как его чаще называют - пенсионный балл. За каждый год работы человеку начисляется один балл.

Для получения страховой пенсии по старости нужно иметь определенное количество баллов. Потом они умножаются на стоимость (в рублях) индивидуального пенсионного коэффициента, которую каждый год определяет правительство. Цена балла в этом году составляет - 81,49 рубля. Напомним, с 2002-го до 2015 года в России вели индивидуальный расчет пенсий. Это когда взносы на трудовую пенсию сразу фиксировали в рублях.