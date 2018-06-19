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Что умеет стриминговый сервис YouTube Music

19.06.2018,  
10:40
Текст: Владимир Болотин
18 июня состоялся глобальный запуск сервиса YouTube Music. Это стриминг аудио, хотя сервис основан на большой музыкальной базе видеохостинга.
Фото: Google Фото: Google
Фото: Google

В какой-то степени YouTube Music является клоном Google Play Music, но с оговорками. Новый сервис кроме аудио может предоставлять и видео, все-таки это YouTube. Кроме того, доступного контента в YM намного больше, ведь помимо оригинальных  и официальных записей исполнителя поисковая выдача может дополняться UGC-контентом, который загрузили пользователи: ремиксы, каверы, живые выступления. И естественно - независимыми исполнителями, которые не подписаны на крупные лейблы.

Веб-интерфейс нового музыкального сервиса Youtube. Фото: Скриншот Youtube Music

Речи о слиянии двух сервисов Google не идет. По крайней мере пока.

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Музыкальный сервис YouTube дает схожие возможности для пользователей: создание плейлистов, подписки на каналы артистов, создание виртуального радио, а при подписке - скачивание контента на свои устройства.

Стоимость подписки - от 169 рублей в месяц. За эти деньги можно слушать музыку без ограничения, без рекламы и в фоне (при свернутом приложении на смартфоне). Кроме того, подписка открывает доступ к другому премиальному контенту, производством которого занимается видеохостинг - например, к шоу и сериалам YouTube Originals. Для России пока контент предоставляется с субтитрами, но в дальнейшем обещают полную локализацию. Также пока не ясны планы по созданию российских шоу в рамках YouTube Originals.

Кстати, плейлисты можно собирать самостоятельно или доверится "искусственному интеллекту" - специальные алгоритмы с минимальным участием редакторов (а есть и русскоязычные) будут предлагать сборники - они могут быть ситуативные (в зависимости от времени суток или деятельности), привязанные к геолокации, основаны на предпочтениях пользователя (при первом использовании сервис предлагает выбрать исполнителей по вкусу) или на основе прослушанной ранее музыки.

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Вообще, обещается улучшенный поиск - не только по исполнителям или названиям песен, но и по строчкам из них или даже неправильным вариантам текстов.

Уже упомянутые каналы артистов на YM - это такие же каналы как и на большом YouTube. Причем они могут быть связаны, но при условии, что у артиста есть подтвержденный канал на видеохостинге (такие помечаются значком в виде нотки).

Так выглядят разделы Youtube Music в приложении на Android. Фото: Владимир Болотин

YouTube Music также дает возможности размещения embed-кодов на сторонних ресурсах. В отличие от большого плеера с видео, проигрыватель YM будет показывать статичную картинку, но музыка будет звучать.

По функционалу и базе исполнителей YouTube Music будет конкурировать с одним из крупнейших российских стрим-сервисов - с Яндекс.Музыкой. В ценовой политике сервисы также схожи, стоимость подписки практически одинакова. Но в пользу YouTube говорит огромная база контента, созданного артистами и пользователями. Яндекс же предоставляет доступ только к официальному контенту.

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