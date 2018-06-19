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19.06.2018 16:50
Рубрика: Спорт

Егоров о Салахе: Чего радоваться его участию? Дорогой, забей нам гол!

В "Российской газете" прошел прямой эфир программы "Футбол на высоте" с Евгением Ловчевым. Приглашенный на нее заместитель главного редактора газеты "Спорт-экспресс" Сергей Егоров прокомментировал возможное участие игрока Мохаммеда Салаха в игре против сборной России: "Играет лучший футболист сборной Египта. Мы должны этому радоваться?"

Смотрите программу "Футбол на высоте" каждый день в 11 утра.

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