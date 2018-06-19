Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в краже секретной информации

Власти США предъявили бывшему сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джошуа Адаму Шульте обвинения в краже секретных данных. Об этом сообщила прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

В ее заявлении отмечается, что мужчине предъявлены обвинения по 13 пунктам в связи с возможной кражей из систем ЦРУ "засекреченной информации, касающейся национальной обороны, и передачей этих материалов организации", которая публично распространяет конфиденциальные данные. Кроме того, Шульте отдельно предъявлены обвинения в хранении и распространении детской порнографии, передает ТАСС.

Ранее газета The Washington Post писала, что американские власти подозревают Шульте в передаче секретов организации WikiLeaks, основателем которой явялется Джулиан Ассанж. При этом в заявлении нью-йоркской прокуратуры структура, получившая материалы, названа как "Организация-1".