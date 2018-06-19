Новости

Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу 21:57
Участники регаты в Крыму нарушили режим госгарницы 21:00
РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США 20:53
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:45
Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму 20:35
Видео: В Чебоксарах сбили ребенка на велосипеде 20:06
Меркель и Макрон договорились о необходимости общего бюджета еврозоны 20:05
В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу 20:00
Умер главный балалаечник советского кино Михаил Рожков 19:58
Пожару в доме в центре Ростова присвоили четвертый уровень сложности 19:56
Утверждена программа действий во внешней политике Союзного государства 19:52
Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз 19:41
Салах сыграет с первых минут против России 19:40
Родные сдали актрису Хизер Локлир в психбольницу после попытки суицида 19:40
Лукашенко заявил о необходимости устранения взаимных барьеров в торговле с РФ 19:39
СМИ: США вскоре объявят о выходе из Совета ООН по правам человека 19:36
В Центральную Россию придут жара и грозы 19:35
Моссаковский и Казанский прокомментируют игру Россия - Египет 19:34
В Москве покажут ретроспективу Дэвида Линча 19:30
В России может появиться День отца 19:28
Неймар из-за травмы досрочно покинул тренировку сборной Бразилии 19:12
"Важное достижение": Косачев об отмене военных учений США и Кореи 19:06
Видео: 14-летняя звезда "Очень странных дел" сломала колено 18:57
Польские фанаты прошлись колонной по Никольской 18:55
Суд разрешил заморозить активы "Газпрома" в Англии 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
19.06.2018 22:15
Рубрика: Общество

Где правильно научат

Экспертный центр Ассоциации юристов проверяет юридические вузы
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Специальная комиссия Ассоциации юристов одобрила образовательные программы в 26 вузах страны. Список правовых вузов, куда смело можно поступать, опубликован на официальном сайте Ассоциации юристов России.

Как рассказали "РГ" в Ассоциации юристов России, в прошлом году начался новый этап большой работы по повышению качества юридического образования. До того ассоциации проверяла в целом юридические вузы. Из нескольких тысяч кузниц юридических кадров общественную аккредитацию прошли только 150 вузов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Чем отличается приемная кампания в вузы в 2018 году

Теперь Ассоциация юристов России проводит экспертизу программ юридической подготовки, то есть детально вникает, чему и как учат. До того вузы во многом оценивали по формальным критериям, например, достаточно ли просторных классов, насколько квалифицированны преподаватели. Теперь же эксперты углубляются и в учебники. Для этого в прошлом году был создан экспертный центр Ассоциации юристов России. Так что теперь на сайте есть два списка: список вузов, прошедших общественную аккредитацию, и список образовательных программ этих вузов. Как разобраться в этих списках - хорошая задачка для будущего юриста. Как сказал "РГ" председателем правления Экспертного центра АЮР Жунус Джакупов, особенно важна эта информация накануне вступительной кампании. Выпускники должны сориентироваться, куда лучше подавать документы.

"Экспертный центр за период своего создания обследовал 31 вуз по 180 образовательным программам, - сказал "РГ" Жунсу Джакупов. - В отношении 7-ми образовательных программ 5-ти вузов было принято решение отложить аккредитацию до устранения замечаний, что свидетельствует о принципиальном подходе к качеству проводимых экспертиз".

Фото: РИА Новости
В Минобороны рассказали о реформе военных кафедр при вузах

Каждая программа проходит отдельную проверку, так что в каждом вузе может быть аккредитовано несколько направлений. Например, в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина аккредитованы программы "Юрист в сфере спорта", "Судебная адвокатура", "Налоговый консалтинг", "Прокурорский надзор" и ряд других.

"Мы понимаем, что качество юридического образования во многом зависит и от уровня профессиональной подготовки самих преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ, - говорит Жунус Джакупов. - Большая часть экспертов, участвующих в нашей работе, это представители образовательных организаций, то есть те преподаватели, которые вовлечены в образовательный процесс. Их участие в качестве экспертов в аккредитационной экспертизе, обучение Экспертным центром и как следствие, мониторинг деятельности ВУЗа с позиций профессионально-общественной аккредитации, во многом будет способствовать подготовке настоящих профессиональных юристов, отвечающих требованиям рынка труда и запросам работодателей".

Аспирантура в российских вузах может претерпеть серьезные изменения

Главное сегодня

В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией