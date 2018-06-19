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Легендарное приложение вышло для Windows 10

19.06.2018,  
14:35
Текст: Антон Благовещенский

Компания Microsoft включила в новую публичную бета-версию Windows 10 знаменитую клавиатуру SwiftKey, которая пользуется популярностью среди владельцев мобильных устройств на базе Android и iOS.

SwiftKey на Windows 10 будет активироваться в тех случаях, когда устройство используется в режиме планшета (или является планшетом). В ней, как и в традиционных версиях, реализован механизм подсказок, а также автокоррекция.

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Популярная экранная клавиатура для Windows 10 будет поддерживать наиболее используемые языки, включая русский, а также английский, французский, немецкий и другие. Стоит отметить, что SwiftKey принадлежит Microsoft еще с 2016 года.

Помимо этого, в новой бета-версии Windows появилась возможность регулировки размера текста в разных приложениях при помощи ползунка в настройках, пишет The Verge.

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