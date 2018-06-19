ФАС объявила о стабилизации цен на бензин

Цены на бензин стабилизировались после роста в начале июня и снижения во вторую неделю месяца. Об этом в Совете Федерации заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, стоимость топлива выросла из-за увеличения налогов, роста мировых цен, изменения динамики курса рубля, проведения плановых и внеплановых ремонтов на ПНЗ, обеспечения поставки топлива на биржевые торги, а также рост вызвало возможное нарушение антимонопольного законодательства. Для стабилизации цен ФАС применил "весь арсенал способов антимонопольного воздействия на участников", отметил Голомолзин.

Требования касались обеспечения достаточного предложения топлива на внутренний рынок, а также снятие соответствующих объемов с экспорта, обеспечение регулярности и равномерности торгов на биржевых площадках, цитирует представителя ведомства ТАСС.

В Минэнерго считают, что принятых мер по стабилизации ситуации достаточно для удержания цен в пределах инфляции в долгосрочной перспективе. Кроме того, по словам заместителя главы Минэнерго РФ Павла Сорокина, в ежедневном режиме происходит мониторинг поставок и цен на топливо.