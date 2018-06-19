ФТС подтвердила желание обложить пошлинами все зарубежные интернет-покупки

Федеральная таможенная служба подтвердила, что направила в Минфин свои предложения о новой модели регулирования интернет-торговли.

Отвечая на запрос "РГ", в ФТС подтвердили, что одним из пунктов этой модели является обнуление стоимостных норм ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международные почтовые отправления интернет-магазинами.

По сути, за любой товар, который будет заказан за рубежом, придется заплатить пошлину. Сама же пошлина составит 20 процентов от стоимости, но не менее одного евро за килограмм товара. То есть если ваше вложение в посылке стоит 20 евро и весит меньше килограмма, вы заплатите пошлину в размере одного евро.

Введение сбора коснется и товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает 200 евро. То есть если товар стоимостью менее 200 евро будет адресован в одно из других государств ЕАЭС, с него не возьмут пошлину при пересечении границы экономического союза в России.

В любом случае товар должен будет иметь все документы о соответствии обязательным требованиям, чтобы исключить провоз в Россию под видом посылок фальсификата.

В ФТС уверены, что воплощение данных предложений создаст равные условия для конкуренции российских и иностранных интернет-магазинов, обеспечение прав и законных интересов потребителей на качественную и безопасную продукцию, упростит и снизит расходы на таможенное администрирование трансграничной интернет-торговли.