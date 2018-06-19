Новости

Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу 21:57
Участники регаты в Крыму нарушили режим госгарницы 21:00
РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США 20:53
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:45
Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму 20:35
Видео: В Чебоксарах сбили ребенка на велосипеде 20:06
Меркель и Макрон договорились о необходимости общего бюджета еврозоны 20:05
В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу 20:00
Умер главный балалаечник советского кино Михаил Рожков 19:58
Пожару в доме в центре Ростова присвоили четвертый уровень сложности 19:56
Утверждена программа действий во внешней политике Союзного государства 19:52
Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз 19:41
Салах сыграет с первых минут против России 19:40
Родные сдали актрису Хизер Локлир в психбольницу после попытки суицида 19:40
Лукашенко заявил о необходимости устранения взаимных барьеров в торговле с РФ 19:39
СМИ: США вскоре объявят о выходе из Совета ООН по правам человека 19:36
В Центральную Россию придут жара и грозы 19:35
Моссаковский и Казанский прокомментируют игру Россия - Египет 19:34
В Москве покажут ретроспективу Дэвида Линча 19:30
В России может появиться День отца 19:28
Неймар из-за травмы досрочно покинул тренировку сборной Бразилии 19:12
"Важное достижение": Косачев об отмене военных учений США и Кореи 19:06
Видео: 14-летняя звезда "Очень странных дел" сломала колено 18:57
Польские фанаты прошлись колонной по Никольской 18:55
Суд разрешил заморозить активы "Газпрома" в Англии 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
19.06.2018 20:34
Рубрика: Экономика

По евро с посылки

ФТС предлагает обнулить беспошлинный порог интернет-торговли
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Федеральная таможенная служба (ФТС) настаивает на том, чтобы все посылки из-за рубежа облагались пошлинами.

ФТС направила в минфин свои предложения об обнулении стоимостных норм ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях интернет-магазинами. По сути, за любой товар, который будет заказан за рубежом, нужно будет заплатить пошлину - 20 процентов от стоимости (а не 30, как сейчас за товары стоимостью свыше 1000 евро), но не менее одного евро за килограмм товара. Введение сбора коснется и товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает 200 евро - то есть не получится избужать уплаты пошлин, ввозя товар, к примеру, из китайского интернет-магазина в Россию через Казахстан или другое государство ЕАЭС. Кроме того, товар должен будет иметь все документы о соответствии обязательным требованиям техрегламентов.

В Минпромторге назвали введение пошлин на все интернет-покупки невыгодным

В ФТС уверены, что это создаст равные условия для конкуренции российских и иностранных интернет-магазинов, обеспечит право потребителей на безопасную продукцию. При этом, подчеркивают в службе, введение данных мер возможно только после детальной проработки технологии взимания пошлин, дополнительной настройки внутренних процессов "Почтой России", экспресс-перевозчиками, компаниями интернет-торговли и самой таможней.

По мнению минпромторга, введение сборов с каждой дистанционной покупки приведет к созданию нового налога на потребителя. "Если сравнивать уплату иностранным интернет-магазином НДС и взимание сборов-пошлин с граждан при доставке товара на руки, то между ними существует серьезная разница, - рассказали "Российской газете" в пресс-службе министерства. - При этом новые пошлины не только в итоге приведут к сужению числа товаров, которые будут доступны для приобретения, но и не смогут стимулировать производство российских аналогов".

Обнуление порога лишит иностранные интернет-магазины необоснованных преимуществ, но ударит по потребителям

"Почта России" предлагает вводить изменения в порядке взимания таможенных пошлин постепенно, снизив беспошлинный порог с 1000 до 200 евро не ранее 2021 года - и только в отношении одного почтового отправления, без учета стоимости других товаров, полученных тем же физическим лицом в течение месяца.

Мировой опыт показывает, что в случае обложения пошлинами всех товаров в онлайн-торговле затраты на администрирование платежей превышают собранные суммы, обращает внимание президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Тем не менее такая мера возможна в случае, если государство ставит цель поддержать конкурентоспособных отечественных производителей.

Главное сегодня

В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией