Федеральная таможенная служба (ФТС) настаивает на том, чтобы все посылки из-за рубежа облагались пошлинами.

ФТС направила в минфин свои предложения об обнулении стоимостных норм ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях интернет-магазинами. По сути, за любой товар, который будет заказан за рубежом, нужно будет заплатить пошлину - 20 процентов от стоимости (а не 30, как сейчас за товары стоимостью свыше 1000 евро), но не менее одного евро за килограмм товара. Введение сбора коснется и товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает 200 евро - то есть не получится избужать уплаты пошлин, ввозя товар, к примеру, из китайского интернет-магазина в Россию через Казахстан или другое государство ЕАЭС. Кроме того, товар должен будет иметь все документы о соответствии обязательным требованиям техрегламентов.

В ФТС уверены, что это создаст равные условия для конкуренции российских и иностранных интернет-магазинов, обеспечит право потребителей на безопасную продукцию. При этом, подчеркивают в службе, введение данных мер возможно только после детальной проработки технологии взимания пошлин, дополнительной настройки внутренних процессов "Почтой России", экспресс-перевозчиками, компаниями интернет-торговли и самой таможней.

По мнению минпромторга, введение сборов с каждой дистанционной покупки приведет к созданию нового налога на потребителя. "Если сравнивать уплату иностранным интернет-магазином НДС и взимание сборов-пошлин с граждан при доставке товара на руки, то между ними существует серьезная разница, - рассказали "Российской газете" в пресс-службе министерства. - При этом новые пошлины не только в итоге приведут к сужению числа товаров, которые будут доступны для приобретения, но и не смогут стимулировать производство российских аналогов".

Обнуление порога лишит иностранные интернет-магазины необоснованных преимуществ, но ударит по потребителям

"Почта России" предлагает вводить изменения в порядке взимания таможенных пошлин постепенно, снизив беспошлинный порог с 1000 до 200 евро не ранее 2021 года - и только в отношении одного почтового отправления, без учета стоимости других товаров, полученных тем же физическим лицом в течение месяца.

Мировой опыт показывает, что в случае обложения пошлинами всех товаров в онлайн-торговле затраты на администрирование платежей превышают собранные суммы, обращает внимание президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Тем не менее такая мера возможна в случае, если государство ставит цель поддержать конкурентоспособных отечественных производителей.