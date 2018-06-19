Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон об образовании

Языки республик, входящих в состав России, не будут преподаваться детям в ущерб русскому языку, а их изучение станет делом добровольным. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме. При этом депутаты пошли на компромисс с критиками закона, опасающимися, что языки народов России окажутся "в загоне".

Поправки, которые внесли представители разных фракций, вызвали большой резонанс в обществе. Документ возник в ответ на многочисленные обращения граждан, проживающих в республиках РФ, сообщила на пленарном заседании один из авторов, единоросс Алена Аршинова.

Дело в том, что детей, вопреки воле родителей, заставляют учить государственные языки республик или те или иные национальные языки. Генпрокуратура провела проверку на эту тему и выявила в школах снижение объема преподавания русского языка в пользу республиканских, рассказала депутат. Уроки русского языка были сокращены на 2-3 часа. Кроме того, детям в некоторых школах навязывается незаконное тестирование на знание республиканского языка, которое становилось фильтром перед итоговой госаттестацией. Родителей даже штрафовали за то, что их дети не посещали соответствующие уроки.

"Мы не должны оставлять избирателей наедине с такой проблемой", - подчеркнула Аршинова.

Не во всех республиках в составе РФ выявлены нарушения. Так, удачно совмещают преподавание русского и республиканского языка в Чечне, Удмуртии, Дагестане, а также в Марий Эл.

- Решаемая законопроектом проблема стала известна президенту, - рассказала автор, уточнив, что год назад Владимир Путин дал поручение по этому поводу на заседании Совета по межнациональным отношениям.

А именно - "родные языки из числа языков народов России и государственные языки республик, входящих в состав РФ, должны изучаться на добровольной основе - по выбору родителей". Депутаты предлагают прописать эту норму в закон об образовании. Уточняется, что выбирать язык будут родители или иные законные представители детей. Для этого нужно будет подать письменное заявление в школу. При этом в законопроекте особо подчеркивается: преподавание родного языка в случае выбора в его пользу не должно идти в ущерб русскому языку.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в целом ряде регионов - их представители стали высказывать опасения, что республиканские языки при помощи законопроекта выгоняют из школ. Чтобы найти компромиссный вариант, была сформирована рабочая группа с участием депутатов, представителей кабмина и регионов. И компромисс нашли, рассказал замглавы фракции "ЕР" Андрей Исаев. Решения ГД зафиксировала в особом постановлении, в котором депутаты объявили о намерении серьезно переписать поправки ко второму чтению.

"Предлагается оставить изучение родных языков в обязательной школьной программе, при этом русский язык включить число родных языков", - пояснил Исаев, добавив, что этот статус добавится к статусу государственного.

- В школьной программе родной язык будет обязательным предметом, и родитель сможет выбрать для своего ребенка, к примеру, татарский (если он преподается в этой школе) или русский - как родной, - пояснил парламентарий "РГ". - Само преподавание же будет обязательным. Не будет ситуации, что кто-то пошел на тот же татарский язык, а кто-то - гулять.

Таким образом, если родители выберут в качестве родного русский язык, то к основным школьным урокам по этому предмету добавятся дополнительные часы изучения.

- Поправки обеспечивают изучение родного языка в рамках образовательной программы, с другой, гарантируют право выбора языка обучения в школе, тем самым минимизируя возможности для злоупотреблений, - заявил, выступая от фракции "единороссов", депутат Евгений Ревенко. - Тысячи проверок выявили факты нарушений и злоупотреблений. Людям часто не давали право выбора, и стало очевидно, что сложившуюся ситуацию необходимо поправить на законодательном уровне.

В постановлении, принятом одновременно с законопроектом, парламентарии включили и предложения по поддержке языков народов России. Дело в том, что в РФ преподаются 73 языка, но для подавляющего большинства нет лицензированных учебников и методик. Поэтому народные избранники предложили сформировать специальный орган на федеральном уровне - Фонд поддержки родных языков России. Правительству также предложено утвердить концепцию преподавания родных языков, и выделить средства на данные цели, уточнил глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

- Каждый язык в нашей стране является национальным достоянием, и поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы их сберечь и чтобы были условия для их развития, - подчеркнул депутат.

Он опроверг домыслы критиков законопроекта о том, что изучение родных языков в нем переводится на уровень факультатива. При этом подчеркнул, что "нельзя допускать насильственность при изучении языков".

"И родители учеников, которые смотрят далеко вперед, конечно же, сделают все, чтобы дети знали язык, государственный язык той или иной республики", - уверен Никонов.