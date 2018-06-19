Новости

В Приморье СК проверит видео с избиением школьницы 06:27
Саудовский министр развлечений уволен за цирковое шоу 06:18
Пекин подтвердил приезд Ким Чен Ына 06:15
Посольство РФ: У США нет морального права требовать кого-то освободить 05:57
После землетрясения в Японии произошло 26 афтершоков 05:37
В Якутске бухгалтер вуза получила условный срок за хищение 14 млн 05:17
Украинец убил молдаванина за слово "хохол" 05:07
Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в краже секретной информации 04:50
Канье Уэст отреагировал на убийство рэпера XXXTentacion 04:26
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию 04:18
В России резко увеличилась площадь лесных пожаров 03:59
Трамп пригрозил ввести 10-процентный налог на китайские товары 03:41
Премьер Испании решил убрать останки диктатора Франко из его мавзолея 03:37
Актриса Хизер Локлир попыталась свести счеты с жизнью 03:19
Рэпера XXXTentacion убил стрелок в красной маске 02:57
Пользователи YouTube пожаловались на проблемы в работе сервиса 02:52
В ООН призвали США предоставить Пуэрто-Рико независимость 02:37
Жертвой стрельбы в шведском Мальмё стал 18-летний парень 02:19
Сенат США принял проект бюджета Пентагона 02:08
В Риме иностранный турист пытался украсть фрагмент Колизея 01:55
Американский рэпер XXXTentacion застрелен в Майями 01:41
При стрельбе в шведском городе Мальмё погиб человек 01:33
Белый дом: США и Южная Корея пока не будут проводить учения 01:16
В Калифорнии загорелся электромобиль Tesla 01:06
В Совете Европы напомнили Киеву о рекомендациях по закону об образовании 00:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
Как Москва превратилась в столицу мирового футбола
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
19.06.2018 05:30
Рубрика: Экономика

На покупку лекарств могут начать выдавать деньги

Текст: Ольга Игнатова

Сегодня Государственная дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о предоставлении субсидий россиянам с низкими доходами, покупающим лекарства первой необходимости.

Фото: Пресс-служба компании "Мерк" в России и СНГ
Новейшие лекарства станут доступнее для российских пациентов

По мнению авторов законопроекта, если на оплату жизненно необходимых и важных лекарственных средств человек тратит более 10 процентов своего месячного дохода, то государство должно компенсировать ему эти затраты. При этом выплачивать компенсации малоимущим предлагается из региональных бюджетов.

Механизм получения субсидии следующий: врач назначает лекарства, человек видит, что стоят они явно больше 10 процентов его дохода, и обращается с заявлением в региональный Минздрав. Там проверяют доходы обратившегося и назначения врача, и если доход маленький, а лекарства дорогие, принимается решение о выдаче субсидии.

"В случае если гражданин приобрел жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов", - отмечают авторы законопроекта.

Андрей Исаев: Примерно 68% реализуемых в РФ лекарств являются импортными

Главное сегодня

Посольство РФ: У США нет морального права требовать кого-то освободить
Авиакомпания назвала причину инцидента на самолете саудовской сборной
В ООН призвали США предоставить Пуэрто-Рико независимость
Пользователи YouTube пожаловались на проблемы в работе сервиса
Кобзон не стал рассказывать журналистам о своем здоровье