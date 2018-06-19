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Хотите узнать дату своей смерти? Google расскажет

19.06.2018,  
11:07
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Google работает над проектом Medical Brain, который в недалеком будущем позволит компании стать игроком рынка медицинских услуг. В основе "медицинского мозга" лежат нейросети, анализирующие состояние пациентов и дающие прогноз относительно течения болезни.

Как пишет Bloomberg, благодаря искусственному интеллекту от Google медикам не нужно будет тратить время на изучение всех подробностей течения болезни и других факторов, чтобы спрогнозировать вероятность его и относительно точную дату выздоровления или смерти.

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В качестве примера сотрудники компании приводят случай с тяжелобольной женщиной, вероятность смерти которой врачи оценивали в 9,3 процента. Medical Brain, изучив подробности болезни и лечения, выдал другой результат - почти 20 процентов. Через несколько суток женщина скончалась.

Следующим шагом в развитии "медицинского мозга" станет его появление в клиниках.

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