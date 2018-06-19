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19.06.2018 00:17
Рубрика: Спорт

Ослушался тренера

Хорватского нападающего исключили из команды
Хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич был исключен из национальной сборной. 18 июня покинул расположение команды. Такое решение главный тренер Златко Далич принял после инцидента в концовке победного матча в группе D против Нигерии (2:0).
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7594 (131)

За пять минут до финального свистка Далич собирался выпустить на замену Калинича, но игрок отказался выходить на поле. В итоге место Марио Манджукича занял хавбек Марко Пьяца.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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- Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за проблем со спиной, - приводит слова наставника сайт Хорватского футбольного союза. - Похожий отказ я услышал во время товарищеского матча с Бразилией в Англии, а также перед началом тренировки в воскресенье. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира. Я смирился с этим, и, поскольку мне нужны здоровые игроки, готовые выходить на поле, я принял это решение.

А ведь перед стартом турнира Калинич был так решительно настроен. "У нас отличные нападающие и фланговые игроки, которые могут навести страх на любую оборону, - заявил тогда Калинич журналистам. - Очень важно создавать как можно больше голевых моментов и как можно больше забивать".

Но он уже не сможет помочь команде. Напомним, что Калинич выступает за сборную Хорватии с 2008 года. Форвард принял участие в 42 матчах и забил 15 мячей.

На ЧМ в России хорваты попали в группу D вместе с Аргентиной, Исландией и Нигерией. В следующем матче они сыграют против аргентинцев 21 июня в Нижнем Новгороде.

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