За пять минут до финального свистка Далич собирался выпустить на замену Калинича, но игрок отказался выходить на поле. В итоге место Марио Манджукича занял хавбек Марко Пьяца.

- Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за проблем со спиной, - приводит слова наставника сайт Хорватского футбольного союза. - Похожий отказ я услышал во время товарищеского матча с Бразилией в Англии, а также перед началом тренировки в воскресенье. Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира. Я смирился с этим, и, поскольку мне нужны здоровые игроки, готовые выходить на поле, я принял это решение.

А ведь перед стартом турнира Калинич был так решительно настроен. "У нас отличные нападающие и фланговые игроки, которые могут навести страх на любую оборону, - заявил тогда Калинич журналистам. - Очень важно создавать как можно больше голевых моментов и как можно больше забивать".

Но он уже не сможет помочь команде. Напомним, что Калинич выступает за сборную Хорватии с 2008 года. Форвард принял участие в 42 матчах и забил 15 мячей.

На ЧМ в России хорваты попали в группу D вместе с Аргентиной, Исландией и Нигерией. В следующем матче они сыграют против аргентинцев 21 июня в Нижнем Новгороде.