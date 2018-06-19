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19.06.2018 16:19
Рубрика: Спорт

Индиец на велосипеде приехал в Россию, чтобы посмотреть на ЧМ по футболу

Текст: Иван Беляков (Нью-Дели)

Житель индийского штата Керала 28-летний Клифин Франчис, который работает простым учителем математики и является ярым фанатом футбола, решил посетить чемпионат мира по футболу в России. Чтобы реализовать задуманное и посетить лишь один матч между Францией и Данией, индиец собрал все свои сбережения и 23 февраля отправился в путь.

Фото: hhakeam/ Twitter
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"Мне нравится ездить на велосипеде, и я решил поехать в Россию, чтобы присоединиться к крупнейшей футбольной вечеринке. Я могу сказать, что это отличное путешествие, во время которого мне удалось насладиться прекрасными видами, отведать различные кухни, познакомиться с разнообразными людьми и их культурами", - рассказал агентству Times of India Франчис.

"Сначала я на самолете прилетел в Дубай, где купил велосипед и начал свое путешествие в Россию протяженностью несколько тысяч километров. Я проехал через ОАЭ, Иран, Азербайджан и, в конце концов, 5 июня добрался до российской границы", - рассказал индиец. Он также отметил, что изначально планировал попасть на территорию России через Грузию, однако грузинские власти отказали ему во въезде, в связи с чем ему пришлось внести коррективы в свой маршрут.

Фото: скриншот с сайта www.youtube.com
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В настоящее время Франчису остается чуть более 600 километров до Москвы. "Я надеюсь добраться до российской столицы в течение недели и посмотреть групповой матч между Францией и Данией. Это путешествие стало для меня отличным опытом, и, возможно, я напишу книгу про него", - отметил путешественник, добавив, что является футбольным фанатом с детства и болеет за Аргентину.

Посмотреть чемпионат мира всегда было мечтой Франчиса, однако это ему не по карману. В связи с этим он смог приобрести только один билет на групповой матч. "После игры я проведу еще несколько дней в России, а затем начну свой путь домой в Кералу. Но перед этим я должен получить автограф своего любимого футболиста Лионеля Месси из футбольного клуба "Барселона" на своем велосипеде", - заключил Франчис, отметив, что по возвращении раздумывает продать свой велосипед после тура в Россию, купить новый и совершить на нем кругосветное путешествие.

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