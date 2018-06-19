Итальянская полиция нашла в двух машинах 34 щенка без еды и воды

Итальянские полицейские нашли 34 щенка разных пород в багажниках двух машин, следовавших из Венгрии.

Их перевозили контрабандой в деревянных ящиках и картонных коробках. Автомобили были остановлены для досмотра на севере страны.

В багажнике первой машины двое граждан Венгрии везли семь щенков французских бульдогов. Во второй машине нашли сразу 27 щенков, в их числе терьеры джек-рассел, чихуахуа, пинчеры, французские бульдоги.

Как выяснилось, животные провели по многу часов в темных багажных отсеках машин без воды и еды. Также собаки не были привиты и чипированы.

На перевозчиков заведены дела о нелегальном ввозе животных в Италию и жестоком обращении с животными.