Законопроект о наказании за применение санкций на территории РФ претерпит существенные изменения. После обсуждения с деловым сообществом из нашумевших поправок предполагается убрать уголовное наказание для таких нарушителей, заменив его на административное. Об изменении законопроекта и последующей работе над ним журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что в середине мая Госдума приняла законопроект в первом чтении, а затем перенесла второе чтение для консультаций с бизнесом. Поправки в версии первого чтения предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Отвечать по новому закону должно руководство работающих в РФ компаний, которые исполняют санкции против РФ (отказывают в сделках, закрывают счета и т.п.). Вторая новелла законопроекта предусматривает уголовную ответственность за содействие в введении антироссийских санкций (до трех лет лишения свободы).

Как сообщил журналистам Вячеслав Володин, в конце июня - начале июля законопроект рассмотрит думский Совет по законотворчеству. У экспертов еще раз спросят мнение по поводу предполагаемой доработки законопроекта, а также подготовки нового - на тему административного наказания для тех, кто руководствуется санкциями Запада при работе в России.

Спикер Госдумы рассказал о сути предлагаемых изменений. А именно - пункт законопроекта об уголовной ответственности за применение санкций предполагается убрать. Вместо этого будет подготовлен отдельный проект - поправки в КоАП о штрафах для таких исполнителей, размер которых пока обсуждается (в частности, это тоже станет темой для Совета по законотворчеству).

Отказ от уголовного наказания стал компромиссом, ведь нужно было найти решение, которое не навредит инвестициям в Россию, но при этом поможет защитить российский бизнес, пояснил глава нижней палаты.

Есть также мнение о том, что уголовное наказание надо оставить для случаев рецидива - то есть если наказанные по КоАП нарушители повторно исполняют санкции против РФ. Эти предложения также будут рассмотрены на Совете по законотворчеству, пояснил спикер ГД.

А вот вторая часть законопроекта - о наказании для подстрекателей - останется, по всей видимости, в неизменном виде. То, что уголовные меры в данном случае необходимы, - это общая позиция, с которой никто не спорит, сказал Володин.

- Бизнес предлагал наказывать даже по более жесткой статье - как за госизмену, - пояснил он. - Однако в итоге консультаций было решено, что все же такое наказание несоразмерно.

Работу над вторым чтением законопроекта депутаты предполагают вести до конца весенней сессии (то есть до конца июля). Соответствующие поправки в КоАП Госдуме предстоит рассматривать уже осенью.