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Рубрика: Власть

Исполнителей западных санкций не будут преследовать по УК

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект о наказании за применение санкций на территории РФ претерпит существенные изменения. После обсуждения с деловым сообществом из нашумевших поправок предполагается убрать уголовное наказание для таких нарушителей, заменив его на административное. Об изменении законопроекта и последующей работе над ним журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что в середине мая Госдума приняла законопроект в первом чтении, а затем перенесла второе чтение для консультаций с бизнесом. Поправки в версии первого чтения предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Отвечать по новому закону должно руководство работающих в РФ компаний, которые исполняют санкции против РФ (отказывают в сделках, закрывают счета и т.п.). Вторая новелла законопроекта предусматривает уголовную ответственность за содействие в введении антироссийских санкций (до трех лет лишения свободы).

Как сообщил журналистам Вячеслав Володин, в конце июня - начале июля законопроект рассмотрит думский Совет по законотворчеству. У экспертов еще раз спросят мнение по поводу предполагаемой доработки законопроекта, а также подготовки нового - на тему административного наказания для тех, кто руководствуется санкциями Запада при работе в России.

Спикер Госдумы рассказал о сути предлагаемых изменений. А именно - пункт законопроекта об уголовной ответственности за применение санкций предполагается убрать. Вместо этого будет подготовлен отдельный проект - поправки в КоАП о штрафах для таких исполнителей, размер которых пока обсуждается (в частности, это тоже станет темой для Совета по законотворчеству).

Фото: depositphotos.com
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Отказ от уголовного наказания стал компромиссом, ведь нужно было найти решение, которое не навредит инвестициям в Россию, но при этом поможет защитить российский бизнес, пояснил глава нижней палаты.

Есть также мнение о том, что уголовное наказание надо оставить для случаев рецидива - то есть если наказанные по КоАП нарушители повторно исполняют санкции против РФ. Эти предложения также будут рассмотрены на Совете по законотворчеству, пояснил спикер ГД.

А вот вторая часть законопроекта - о наказании для подстрекателей - останется, по всей видимости, в неизменном виде. То, что уголовные меры в данном случае необходимы, - это общая позиция, с которой никто не спорит, сказал Володин.

- Бизнес предлагал наказывать даже по более жесткой статье - как за госизмену, - пояснил он. - Однако в итоге консультаций было решено, что все же такое наказание несоразмерно.

Работу над вторым чтением законопроекта депутаты предполагают вести до конца весенней сессии (то есть до конца июля). Соответствующие поправки в КоАП Госдуме предстоит рассматривать уже осенью.

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