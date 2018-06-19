Изменения в бюджет 2018 года прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на нынешний год. Согласно документу, дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП).

Доходы бюджета увеличены на 1,815 триллиона рублей - до 17,073 триллиона рублей, расходы - на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей. Запланированный ранее объем ВВП увеличивается с 97,462 триллиона рублей до 98,234 триллиона рублей, а уровень годовой инфляции снижается с 4% до 2,8%.

Поправки в бюджет 2018 года, а также принятые одновременно изменения в бюджет Пенсионного фонда "отражают растущие доходы бюджета, которые направляются на решение целого ряда социальных проблем и формирование резервов". Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Во втором чтении Госдума поддержаны поправки, которые увеличивают расходы бюджета по отдельным направлениям за счет перераспределения средств. Всего перераспределяется 26,194 млрд рублей, сообщил на пленарном заседании глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Наиболее значительное - увеличение на 6,7 миллиарда рублей резервного фонда президента РФ.

В частности, поправками предлагается направить более 0,5 миллиарда рублей на поддержку проектов в целях импортозамещения, 2,2 миллиарда рублей - на доработку самолета ИЛ-114. На 2,22 миллиарда рублей растут расходы и на бюджетные инвестиции юрлицам, а на компенсацию ввозимых автокомпонентов в связи с отменой льготных таможенных ставок увеличиваются на 4,4 миллиарда. 2 млрд рублей пойдут на развитие коммунальной инфраструктуры в Геленджике, 731 миллион рублей - на помощь отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам.

То поручение, которое давал председатель Госдумы Вячеслав Володин по предложению депутата Олега Смолина, нашло свое отражение в проекте постановления Госдумы о принятии законопроекта во втором чтении. "Это вопрос о рассмотрении поддержки увеличения размера субсидий для общероссийских организаций инвалидов", - напомнил Андрей Макаров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения законопроекта, поддержал предложение об освобождении Героев социалистического труда от платы за капремонт. Он предложил отразить этот вопрос в постановлении при принятии бюджета в третьем чтении (намечено на 21 июня).

С идеей на эту тему выступила глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она указала на то, что Герои Советского Союза освобождены от платы за капремонт, так что логично предоставить такую льготу и Героям социалистического труда. Хованская пояснила, что речь идет о гражданах, которым под 90 лет. Депутат предложила направить на эти цели 34,2 миллиарда рублей.

Андрей Макаров согласился, что нужно восстановить справедливость, и предложил изыскать средства из Резервного фонда правительства.

Вячеслав Володин поддержал: "Это уважаемые люди, те, кто во многом сделал нашу страну процветающей и сильной. Сегодня они уже преклонного возраста, но мы должны помнить об их вкладе в развитие нашей страны". Где найти источник расходов, он предложил подумать дополнительно, чтобы найти решение к третьему чтению.